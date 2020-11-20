© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Berlin Protestosunda Türk Milletine Sesleniş
Follow
0
Download MP3
Share
Report
21 views • November 20, 2020
Nasıl oluyor da bu insanlara virüs bulaşmıyor, neden bu insanlar ölmüyor?
https://www.instagram.com/murat_oezkan1988
https://t.me/Muratoezkan
Bu ilk protesto değil. Aylardır hemen her hafta Almanya'nın çeşitli kentlerinde sayısız gösteriler yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Yüzbinlerin toplandığı gösteriler de oldu.
Dr. Bodo Schiffmann ve Samuel Eckert (https://samueleckert.net) önderliğinde 4 kişilik bir grup Ekim başından bu yana otobüsle Almanya turu (https://coronainfo-tour.de/samuel-eckert.html) yapıp her gün 3 farklı yerde konuşmalarla insanları aydınlatıyorlar. Yüzlerce kişi toplanıyor ve her gün daha da çoğalıyorlar.
Protesto yapılan bölgelerde vaka sayısında artış olsaydı emin olun tüm medya bunu haber yapardı. Hani nerde bu hastalar, nerde bulaşıcılık ve ÇOK ÖLÜMCÜL VİRÜS (!)
Aslında nereye baksanız bunun ÇOK BÜYÜK BİR SAHTEKARLIK olduğu anlaşılıyor ama insanlar maalesef KORKU ile HİPNOTİZE edilmiş uyanamıyorlar !
https://www.instagram.com/murat_oezkan1988
https://t.me/Muratoezkan
Bu ilk protesto değil. Aylardır hemen her hafta Almanya'nın çeşitli kentlerinde sayısız gösteriler yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Yüzbinlerin toplandığı gösteriler de oldu.
Dr. Bodo Schiffmann ve Samuel Eckert (https://samueleckert.net) önderliğinde 4 kişilik bir grup Ekim başından bu yana otobüsle Almanya turu (https://coronainfo-tour.de/samuel-eckert.html) yapıp her gün 3 farklı yerde konuşmalarla insanları aydınlatıyorlar. Yüzlerce kişi toplanıyor ve her gün daha da çoğalıyorlar.
Protesto yapılan bölgelerde vaka sayısında artış olsaydı emin olun tüm medya bunu haber yapardı. Hani nerde bu hastalar, nerde bulaşıcılık ve ÇOK ÖLÜMCÜL VİRÜS (!)
Aslında nereye baksanız bunun ÇOK BÜYÜK BİR SAHTEKARLIK olduğu anlaşılıyor ama insanlar maalesef KORKU ile HİPNOTİZE edilmiş uyanamıyorlar !
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.