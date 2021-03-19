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SE FILTRA VIDEO DE RESIDENCIAS DE ANCIANOS VACUNANDO EN CONTRA DE SU VOLUNTAD A LOS QUE TIENEN DEMENCIA.
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3190 views • March 19, 2021
Muchos de los vacunados han muerto a las pocas semanas de ser inyectados. En el “Comité de Investigación Corona” desde Alemania lo catalogan como posible Homicidio o incluso Asesinato .
Los informadores de las residencias han revelado con videos cómo los residentes enfermos con demencia de un hogar de ancianos están siendo vacunados contra su voluntad.
De 31 vacunados, 8 han muerto en 2 semanas y teniendo buena salud física.
(La mayoría estando físicamente sanos o siendo deportistas, salvo por su parcial demencia senil).
Otros 11 sufren efectos adversos graves.
Los efectos son lo suficientemente terribles como para que todo este experimento de productos ARNm NO continúe en humanos. Hay que pararlo.
Los informadores de las residencias han revelado con videos cómo los residentes enfermos con demencia de un hogar de ancianos están siendo vacunados contra su voluntad.
De 31 vacunados, 8 han muerto en 2 semanas y teniendo buena salud física.
(La mayoría estando físicamente sanos o siendo deportistas, salvo por su parcial demencia senil).
Otros 11 sufren efectos adversos graves.
Los efectos son lo suficientemente terribles como para que todo este experimento de productos ARNm NO continúe en humanos. Hay que pararlo.
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