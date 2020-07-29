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De pandemie die geen pandemie was
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22 views • July 29, 2020
NOS Nieuwsuur, Mariëlle Tweebeeke, 16 november 2010
De pandemie die geen pandemie was
De Europese regeringen zouden zich tijdens de bestrijding van de Mexicaanse griep ten onrechte hebben laten beïnvloeden door de de commerciële belangen van de farmaceutische industrie.
NOS NTR
https://tvblik.nl/nieuwsuur/16-november-2010
Onderzoek
https://angel-wings.nl/politiek-elite/2020/06/leugens-en-manipulaties-rond-de-mexicaanse-pandemie-hoax-van-who-rivm-in-2009/
***
De overbodige griepprik (Zembla, 20 nov 2010)
https://www.brighteon.com/1b61cfb8-4998-4c9b-b105-6c69b6c6194a
De pandemie die geen pandemie was
De Europese regeringen zouden zich tijdens de bestrijding van de Mexicaanse griep ten onrechte hebben laten beïnvloeden door de de commerciële belangen van de farmaceutische industrie.
NOS NTR
https://tvblik.nl/nieuwsuur/16-november-2010
Onderzoek
https://angel-wings.nl/politiek-elite/2020/06/leugens-en-manipulaties-rond-de-mexicaanse-pandemie-hoax-van-who-rivm-in-2009/
***
De overbodige griepprik (Zembla, 20 nov 2010)
https://www.brighteon.com/1b61cfb8-4998-4c9b-b105-6c69b6c6194a
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