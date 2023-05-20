2 TESALONICENSES CAPÍTULO 3 V 1 AL 5

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• 2Th 3:1 Finalmente, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como entre vosotros;
• 1Th 1:8 Porque partiendo de vosotros ha resonado la palabra del Señor; no sólo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada;
• 2Th 3:2 y que seamos librados de hombres malos y perversos; porque no es de todos la fe.
• Rom 15:31 Para que sea librado de los incrédulos que están en Judea, y la ofrenda de mi servicio la cual traigo para Jerusalén sea acepta a los santos;
• 2Th 3:3 Mas fiel es el Señor, que os confirmará y guardará del mal.
• 1Cor 1:9 Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo nuestro Señor.
• 2Pe 2:9 Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio;
• 2Th 3:4 Y confiamos en el Señor tocante a vosotros, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado.
• 2Cor 2:3 Y esto mismo os escribí, para que cuando viniere no tenga tristeza de aquellos de quienes me debiera alegrar; confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros.
• Gal 5:10 Yo confío de vosotros en el Señor, que no pensaréis ninguna otra cosa; mas el que os perturba, llevará el juicio, quienquiera que él sea.
• 2Th 3:5 Y el Señor dirija vuestros corazones en el amor de Dios, y en la paciencia de Cristo.
• 1Ch 29:18 Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, y de Israel, nuestros padres; conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo, y encamina su corazón a ti.