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https://rumble.com/v2std78-bill-binney-and-katherine-horton-directed-energy-weapons-4117.html
https://www.diplomateninterviews.de/seminar-gl4-pkv.html
https://www.spiegel.de/karriere/nrw-justizministerium-wird-ministerium-der-justiz-fuer-26-000-euro-a-1163843.html
https://www.dnb.com/de-de/upik-profile/499001360/ministerium_der_justiz_des_landes_nordrhein-westfalen
Nur mit Pfandrechten könnt ihr das System belagern und in die Knie zwingen. Das ist Euer Auftrag jetzt.
https://fortress.wa.gov/dol/ucc/
WICHTIG ERST DAS LESEN DANN DIE ANDEREN LINKS DANACH! SONST WIRD DER KONTEXT NICHT VERSTANDEN!
https://perception-gates.home.blog/2018/12/26/mk-ultra-2-project-monarch-das-traumabasierte-sklavenprogramm-der-kabale/
Wenn ihr lieber spielerisch lernen wollt empfehle ich Manhunt 2. Hier wird 1 zu 1 Project Monarch behandelt es
wird allerdings immer nur vom "Project" gesprochen.
https://manhunt.fandom.com/wiki/Dr._Pickman
Dancing With Demons; weil der Mungo sie die Schlangenzunge ausreisst
https://www.youtube.com/watch?v=7OJuKSFXl1c
UKRAINE ist Kriegspartei? Sie und die Youneited Nazions