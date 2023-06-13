Lebenszeichen von Dr. Katherine Horton + Meine 10 Jahre Erfahrung+ EOS INKASSO!

https://rumble.com/v2std78-bill-binney-and-katherine-horton-directed-energy-weapons-4117.html



https://www.diplomateninterviews.de/seminar-gl4-pkv.html

https://www.spiegel.de/karriere/nrw-justizministerium-wird-ministerium-der-justiz-fuer-26-000-euro-a-1163843.html

https://www.dnb.com/de-de/upik-profile/499001360/ministerium_der_justiz_des_landes_nordrhein-westfalen

Nur mit Pfandrechten könnt ihr das System belagern und in die Knie zwingen. Das ist Euer Auftrag jetzt.



https://fortress.wa.gov/dol/ucc/

WICHTIG ERST DAS LESEN DANN DIE ANDEREN LINKS DANACH! SONST WIRD DER KONTEXT NICHT VERSTANDEN!

https://perception-gates.home.blog/2018/12/26/mk-ultra-2-project-monarch-das-traumabasierte-sklavenprogramm-der-kabale/

Wenn ihr lieber spielerisch lernen wollt empfehle ich Manhunt 2. Hier wird 1 zu 1 Project Monarch behandelt es

wird allerdings immer nur vom "Project" gesprochen.

https://manhunt.fandom.com/wiki/Dr._Pickman

Dancing With Demons; weil der Mungo sie die Schlangenzunge ausreisst

https://www.youtube.com/watch?v=7OJuKSFXl1c

UKRAINE ist Kriegspartei? Sie und die Youneited Nazions

https://www.youtube.com/watch?v=BKlwRP7OAZ8