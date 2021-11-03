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Moderna patente Espanola intro
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31 views • November 03, 2021
Contenidos alarmantes

https://ia801503.us.archive.org/7/items/US10703789B2/C-19Jab.jpg

Interfaz cerebro-computadora:

* Acceso remoto inalámbrico / comunicación inalámbrica
* Óxido de hierro superparamagnético
*Oro
* Autoensamblar
* Hidrogel
* Luciferasa
* Cu2 + / (Cobre)
*Aluminio

Componentes de la batería:

*Litio
*Nitrato
* Cu2 + / (Cobre)
* Zn2 + / (zinc)
* Mg + / (magnesio)
*Potasio
*Platino
*Paladio
* Ácido etilendiaminotetraacético (EDTA)

Métodos, kits y aprendizaje automático:

*Enseñando
* Autoensamblado / (Autoensamblado)
* Reprogramar
*Plegable
*Imitar
* CRISPR
* Lanzamiento sostenido
* Microesferas PLGA
* Microburbujas
* plantilla de ADNc
* Inducir la formación de triple hélice
* Electroforesis

Iones radiactivos:

* Estroncio 89
*Fosforoso
*Cesio
* Iridio
*Fosfato
*Cobalto
* Itrio 90
* Samario 153
*Praseodimio
* Totrexato
* 6- mercaptopurina
* 6-tioguanina
* Citarabina
* 5- fluorouracil decarbazina

Agentes alquilantes:

* Mecloretamina
* Thiotepa clorambucil
* Melfalán
* Carmustina (BSNU)
* Lomustina (CCNU)
* Ciclofosfamida
* Busulfán
* Dibromomanitol
* Estreptozotocina
* Mitomicina C
* Cis-diclorodiamina
* Bleomicina
* Mitramicina
* Antramicina (AMC)
* fludarabina

Corrosivos peligrosos, toxinas:

*Bisulfito
*Metabisulfito de sodio
*Formaldehído
*Etileno
* Cloruro de dimetildioctadecilamonio
* Fosfato de dimetildioctadecilamonio
* Acetato de dimetildioctadecilamonio
** Bromuro de dimetildioctadecilamonio

Esterilidad:

* Zn2 + / (zinc)
* Gluconato
* Arginina
* Prolactina
* Glicoproteínas
Prohibiciones religiosas:
* Riñón embrionario humano / (HEK293)
* Fibroblastos del prepucio primario humano
* Protamina
* Espermina
**** Cordicepina
* Luciferasa
*Ácido esteárico
* Nanopartículas lipídicas / (LNP)
* Suero bovino
*MI. coli
* Quimérico / quimera

Otro:

* Reducción de la respuesta inmune innata.
* Mecanismos impulsados ​​por radiación
*Puntos cuánticos
* Pirimidinas y * purinas
* Nitrato fenilmercúrico
* Luciferina / (ver 66.6)
Keywords
radioactivewirelessreprogram
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