© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Moderna patente Espanola intro
Follow
0
Share
Report
31 views • November 03, 2021
Contenidos alarmantes
https://ia801503.us.archive.org/7/items/US10703789B2/C-19Jab.jpg
Interfaz cerebro-computadora:
* Acceso remoto inalámbrico / comunicación inalámbrica
* Óxido de hierro superparamagnético
*Oro
* Autoensamblar
* Hidrogel
* Luciferasa
* Cu2 + / (Cobre)
*Aluminio
Componentes de la batería:
*Litio
*Nitrato
* Cu2 + / (Cobre)
* Zn2 + / (zinc)
* Mg + / (magnesio)
*Potasio
*Platino
*Paladio
* Ácido etilendiaminotetraacético (EDTA)
Métodos, kits y aprendizaje automático:
*Enseñando
* Autoensamblado / (Autoensamblado)
* Reprogramar
*Plegable
*Imitar
* CRISPR
* Lanzamiento sostenido
* Microesferas PLGA
* Microburbujas
* plantilla de ADNc
* Inducir la formación de triple hélice
* Electroforesis
Iones radiactivos:
* Estroncio 89
*Fosforoso
*Cesio
* Iridio
*Fosfato
*Cobalto
* Itrio 90
* Samario 153
*Praseodimio
* Totrexato
* 6- mercaptopurina
* 6-tioguanina
* Citarabina
* 5- fluorouracil decarbazina
Agentes alquilantes:
* Mecloretamina
* Thiotepa clorambucil
* Melfalán
* Carmustina (BSNU)
* Lomustina (CCNU)
* Ciclofosfamida
* Busulfán
* Dibromomanitol
* Estreptozotocina
* Mitomicina C
* Cis-diclorodiamina
* Bleomicina
* Mitramicina
* Antramicina (AMC)
* fludarabina
Corrosivos peligrosos, toxinas:
*Bisulfito
*Metabisulfito de sodio
*Formaldehído
*Etileno
* Cloruro de dimetildioctadecilamonio
* Fosfato de dimetildioctadecilamonio
* Acetato de dimetildioctadecilamonio
** Bromuro de dimetildioctadecilamonio
Esterilidad:
* Zn2 + / (zinc)
* Gluconato
* Arginina
* Prolactina
* Glicoproteínas
Prohibiciones religiosas:
* Riñón embrionario humano / (HEK293)
* Fibroblastos del prepucio primario humano
* Protamina
* Espermina
**** Cordicepina
* Luciferasa
*Ácido esteárico
* Nanopartículas lipídicas / (LNP)
* Suero bovino
*MI. coli
* Quimérico / quimera
Otro:
* Reducción de la respuesta inmune innata.
* Mecanismos impulsados por radiación
*Puntos cuánticos
* Pirimidinas y * purinas
* Nitrato fenilmercúrico
* Luciferina / (ver 66.6)
https://ia801503.us.archive.org/7/items/US10703789B2/C-19Jab.jpg
Interfaz cerebro-computadora:
* Acceso remoto inalámbrico / comunicación inalámbrica
* Óxido de hierro superparamagnético
*Oro
* Autoensamblar
* Hidrogel
* Luciferasa
* Cu2 + / (Cobre)
*Aluminio
Componentes de la batería:
*Litio
*Nitrato
* Cu2 + / (Cobre)
* Zn2 + / (zinc)
* Mg + / (magnesio)
*Potasio
*Platino
*Paladio
* Ácido etilendiaminotetraacético (EDTA)
Métodos, kits y aprendizaje automático:
*Enseñando
* Autoensamblado / (Autoensamblado)
* Reprogramar
*Plegable
*Imitar
* CRISPR
* Lanzamiento sostenido
* Microesferas PLGA
* Microburbujas
* plantilla de ADNc
* Inducir la formación de triple hélice
* Electroforesis
Iones radiactivos:
* Estroncio 89
*Fosforoso
*Cesio
* Iridio
*Fosfato
*Cobalto
* Itrio 90
* Samario 153
*Praseodimio
* Totrexato
* 6- mercaptopurina
* 6-tioguanina
* Citarabina
* 5- fluorouracil decarbazina
Agentes alquilantes:
* Mecloretamina
* Thiotepa clorambucil
* Melfalán
* Carmustina (BSNU)
* Lomustina (CCNU)
* Ciclofosfamida
* Busulfán
* Dibromomanitol
* Estreptozotocina
* Mitomicina C
* Cis-diclorodiamina
* Bleomicina
* Mitramicina
* Antramicina (AMC)
* fludarabina
Corrosivos peligrosos, toxinas:
*Bisulfito
*Metabisulfito de sodio
*Formaldehído
*Etileno
* Cloruro de dimetildioctadecilamonio
* Fosfato de dimetildioctadecilamonio
* Acetato de dimetildioctadecilamonio
** Bromuro de dimetildioctadecilamonio
Esterilidad:
* Zn2 + / (zinc)
* Gluconato
* Arginina
* Prolactina
* Glicoproteínas
Prohibiciones religiosas:
* Riñón embrionario humano / (HEK293)
* Fibroblastos del prepucio primario humano
* Protamina
* Espermina
**** Cordicepina
* Luciferasa
*Ácido esteárico
* Nanopartículas lipídicas / (LNP)
* Suero bovino
*MI. coli
* Quimérico / quimera
Otro:
* Reducción de la respuesta inmune innata.
* Mecanismos impulsados por radiación
*Puntos cuánticos
* Pirimidinas y * purinas
* Nitrato fenilmercúrico
* Luciferina / (ver 66.6)
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.