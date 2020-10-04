The pandemic is a smokescreen for the New World Order | 50 year old master plan unveiled HD

Coronacrisis, een rookgordijn voor het invoeren van de Nieuwe Wereldorde | 50 jaar oud Masterplan onthuldOnomstotelijk en keihard bewijs dat de Coronacrisis een groot rookgordijn is.Ontdek de ware toedracht met alle keiharde bewijzen in deze Engelstalige video, en waarom de Illuminati, Bill Gates, vaccinaties, AI, mind control, de uitrol van 5G, robots, veroudering, etc., alles met het Coronavirus te maken hebben. Ontdek voor uzelf het 50 jaar oude plan om minstens een kwart van de wereldbevolking uit te roeien.Schokkend, verbijsterend, onthullend en alles verklarend, tot in het kleinste detail uitgedacht en voorbereid door de rijksten der aarde, de elite, de Illuminati!Alles wat je op dit moment om je heen ziet gebeuren, van bodyguards bij de bouwmarkt en 1,5 meter afstand houden tot de politie die een park sluit, terwijl mensen zich juist aan de regels houden, alles is terug te vinden in dit duivelse masterplan. De doos van Pandora gaat in deze video voor u open. Dit duistere plan is tegen de mensheid gesmeed door ultra rijke multinationals, samen met geheime genootschappen en organisaties, die slechts uit zijn op genocide en totale wereldcontrole en overname.Deel dit nieuws incl. de video met zoveel mogelijk mensen.Linken naar genoemde websites:Coronavirus disease (COVID-19) training: Simulation exercisewww.rockefellerfoundation.orgID2020Event 201World Economic Forum | Doos van PandoraPatent 2020 060606Bron: