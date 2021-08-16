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16.08.2021. Кто бы мог подумать, что мы доживем (Выпуск № 214 часть II (1)).
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9018 views • August 14, 2021
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Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:25 Это должен знать каждый про вакцинацию от COVID-19 (Пастор Мариус Балциунас, Рига, 25.07.21). https://www.youtube.com/watch?v=q3h7i5jpu0Q.
06:18 Ярославский фермер строит баррикады из за незаконных попыток уничтожить его поголовье свиней. ttps://www.youtube.com/watch?v=lm8qApRTacs.
16:05 666 и лагеря FEMA в России. https://www.youtube.com/watch?v=GB6FOhHFtUg.
19:28 Письмо слушателя. Будущий магазин и еда.
20:56 Письмо слушателя. Нано гель.
21:37 ОСОБЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ЖИВОГО ПЛОДА ВНЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА. https://www.youtube.com/watch?v=-YOrwC3opN0.
26:52 ИИ, евгеника, суперинтеллект – все страхи человечества. https://www.youtube.com/watch?v=QVMv9rXqXH4&;t=592s.
44:15 НЕ ВЕРЬ СВОИМ ГЛАЗАМ... Сейчас апокалиптическое время всеобщей лжи и фальсификаций. (ВИДЕО). https://3rm.info/main/86035-ne-ver-svoim-glazam-sejchas-apokalipticheskoe-vremja-vseobschej-lzhi-i-falsifikacij-video.html.
47:36 Кто бы мог подумать, что мы доживем до этого. Фильм Галины Царевой. https://www.youtube.com/watch?v=q8ggANHS3JM.
55:55 Минюст РФ признал паспорта РФ фальшивыми! https://vk.com/id29841473?z=video-12217222_456241790/...
56:45 Скандал! Покончил с собой врач(убрали) первым испытавши. https://my.mail.ru/mail/galf_09/video/93/30120.html.
01:03:45 Письмо слушателя. Привитые от короновируса так же умирают.
01:06:25 Письмо слушателя. Код внешней причины смерти.
Сегодня мы узнаем о протестах против вакцинации в мире. Увидим, как ярославский фермер отстоял свое хозяйство и животных. Также поговорим об искусственном интеллекте и напомним, что человеческий мозг имеет гораздо больше способностей и преимуществ в сравнении с искусственным интеллектом. Обсудим фильм Галины Царевой. Поговорим о том, что замалчивается правда о выздоровлении от ковид-19 при переливании плазмы крови выздоровевшего человека.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:25 Это должен знать каждый про вакцинацию от COVID-19 (Пастор Мариус Балциунас, Рига, 25.07.21). https://www.youtube.com/watch?v=q3h7i5jpu0Q.
06:18 Ярославский фермер строит баррикады из за незаконных попыток уничтожить его поголовье свиней. ttps://www.youtube.com/watch?v=lm8qApRTacs.
16:05 666 и лагеря FEMA в России. https://www.youtube.com/watch?v=GB6FOhHFtUg.
19:28 Письмо слушателя. Будущий магазин и еда.
20:56 Письмо слушателя. Нано гель.
21:37 ОСОБЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ЖИВОГО ПЛОДА ВНЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА. https://www.youtube.com/watch?v=-YOrwC3opN0.
26:52 ИИ, евгеника, суперинтеллект – все страхи человечества. https://www.youtube.com/watch?v=QVMv9rXqXH4&;t=592s.
44:15 НЕ ВЕРЬ СВОИМ ГЛАЗАМ... Сейчас апокалиптическое время всеобщей лжи и фальсификаций. (ВИДЕО). https://3rm.info/main/86035-ne-ver-svoim-glazam-sejchas-apokalipticheskoe-vremja-vseobschej-lzhi-i-falsifikacij-video.html.
47:36 Кто бы мог подумать, что мы доживем до этого. Фильм Галины Царевой. https://www.youtube.com/watch?v=q8ggANHS3JM.
55:55 Минюст РФ признал паспорта РФ фальшивыми! https://vk.com/id29841473?z=video-12217222_456241790/...
56:45 Скандал! Покончил с собой врач(убрали) первым испытавши. https://my.mail.ru/mail/galf_09/video/93/30120.html.
01:03:45 Письмо слушателя. Привитые от короновируса так же умирают.
01:06:25 Письмо слушателя. Код внешней причины смерти.
Сегодня мы узнаем о протестах против вакцинации в мире. Увидим, как ярославский фермер отстоял свое хозяйство и животных. Также поговорим об искусственном интеллекте и напомним, что человеческий мозг имеет гораздо больше способностей и преимуществ в сравнении с искусственным интеллектом. Обсудим фильм Галины Царевой. Поговорим о том, что замалчивается правда о выздоровлении от ковид-19 при переливании плазмы крови выздоровевшего человека.
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