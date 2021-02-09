COMUSAV. Conferencia Internacional de Prensa. 4 de febrero de 2021. Monterrey, N. L., México

* En el minuto 13:40 mejora el audio



Moderadora: Ethel Soriano. Comunicadora especializada en salud

Andreas Kalcker, Biofísico. Presentación del ClO2, efectivo, de bajo costo y no tóxico

Lic. Rodrigo Lobo, empresario. Presentación COMUSAV México AC y plataforma digital

Lic. Pedro Luis Martín Bringas, Empresario. Ofreció 10 millones MXN a quién demuestre científicamente toxicidad de ClO2, y 1 millón USD a la FDA

Fernando de la Fuente, Químico Farmacobiólogo. ClO2 despertar la conciencia

Dr. Pedro Chávez, Médico Cirujano. Historia del ClO2 y mecanismo de acción

Dr. Manuel Aparicio, Ortopedista y Traumatólogo. Evidencia bibliográfica. 4 casos COVID tratados con ClO2

Dra. Vivian Brunet, Ginecóloga. Estadística personal pacientes tratados con ClO2. Caso con VIH/COVID

Dra. Patricia Galindo, Médica Cirujana y Partera. Paciente Linfoma/COVID/Citomegalovirus tratado con ClO2