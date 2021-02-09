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COMUSAV. Conferencia Internacional de Prensa. 4 de febrero de 2021. Monterrey, N. L., México
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* En el minuto 13:40 mejora el audio
Moderadora: Ethel Soriano. Comunicadora especializada en salud
Andreas Kalcker, Biofísico. Presentación del ClO2, efectivo, de bajo costo y no tóxico
Lic. Rodrigo Lobo, empresario. Presentación COMUSAV México AC y plataforma digital
Lic. Pedro Luis Martín Bringas, Empresario. Ofreció 10 millones MXN a quién demuestre científicamente toxicidad de ClO2, y 1 millón USD a la FDA
Fernando de la Fuente, Químico Farmacobiólogo. ClO2 despertar la conciencia
Dr. Pedro Chávez, Médico Cirujano. Historia del ClO2 y mecanismo de acción
Dr. Manuel Aparicio, Ortopedista y Traumatólogo. Evidencia bibliográfica. 4 casos COVID tratados con ClO2
Dra. Vivian Brunet, Ginecóloga. Estadística personal pacientes tratados con ClO2. Caso con VIH/COVID
Dra. Patricia Galindo, Médica Cirujana y Partera. Paciente Linfoma/COVID/Citomegalovirus tratado con ClO2
Moderadora: Ethel Soriano. Comunicadora especializada en salud
Andreas Kalcker, Biofísico. Presentación del ClO2, efectivo, de bajo costo y no tóxico
Lic. Rodrigo Lobo, empresario. Presentación COMUSAV México AC y plataforma digital
Lic. Pedro Luis Martín Bringas, Empresario. Ofreció 10 millones MXN a quién demuestre científicamente toxicidad de ClO2, y 1 millón USD a la FDA
Fernando de la Fuente, Químico Farmacobiólogo. ClO2 despertar la conciencia
Dr. Pedro Chávez, Médico Cirujano. Historia del ClO2 y mecanismo de acción
Dr. Manuel Aparicio, Ortopedista y Traumatólogo. Evidencia bibliográfica. 4 casos COVID tratados con ClO2
Dra. Vivian Brunet, Ginecóloga. Estadística personal pacientes tratados con ClO2. Caso con VIH/COVID
Dra. Patricia Galindo, Médica Cirujana y Partera. Paciente Linfoma/COVID/Citomegalovirus tratado con ClO2
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