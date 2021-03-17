ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΙΠΗ ΤΟΥ 1918 ΠΕΘΑΝΑΝ 40 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης 136 followers Follow 0 Share Add to... Download MP3 Share Report

10 views • March 17, 2021



ΝΟΜΟΣ 3418, ΦΕΚ Α 287, 2005, άρθρο 12, παράγραφος 1: «Ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ασθενή».



ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΙΟ 0,03% ΟΣΟ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΚΑΙ ΕΝΩ Η ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟ 2020 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2019



ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΤΟΥ 1918 ΠΕΘΑΝΑΝ 40 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΔΕΝ ΧΑΣΑΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΛΥΣΑΜΕ ΜΕ "ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ" ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΘΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΧΕΙΑ, ΤΗΝ ΦΤΩΧΕΙΑ, ΤΗΝ ΠΕΙΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΕΛΙΚΑ …



ΥΓ. Στα σκυλιά δεν βάζουν φίμωτρο αλλά απαιτούν παράνομα και αντισυνταγματικά οι αντίχριστοι χιτλεροσταλινικοί δικτατορίσκοι ακόμα και διπλό φίμωτρο να φορέσει ο άνθρωπος, το οποίο αποτελεί και εστία μόλυνσης. ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΗΝ ΔΟΥ Ά ΑΘΗΝΑΣ (ΕΦΟΡΕΙΑ) ΠΟΥ ΟΥΡΛΙΑΖΑΝ ΣΑΝ ΛΥΣΣΑΣΜΕΝΑ ΣΚΥΛΙΑ ΟΤΑΝ ΠΗΓΕ ΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΣΑΝ ΝΑ ΦΟΡΕΣΕΙ ΦΙΜΩΤΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΟΥΝ. Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ και επειδή οι Έλληνες σεβόμαστε την ελληνορθόδοξη παράδοση και τον πολιτισμό μας στην προμετωπίδα του Ελληνικού Πολιτικού Συντάγματός μας αναγράφεται: «Eις τo όνoμα της Aγίας και Oμooυσίoυ και Aδιαιρέτoυ Tριάδoς». Γιατί τα πρωτοφανή στην ιστορία, παράλογα, απάνθρωπα και αντίχριστα ΜΕΤΡΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ προσβάλουν βάναυσα την Ελευθερία και καταλύουν την Δημοκρατία και το Πολιτικό Σύνταγμα, το οποίο αναγνωρίζει ως πρωταρχική του υποχρέωση να προστατεύει την αξία του ανθρώπου και ανθρώπινου προσώπου στο θεμελιώδες και μη αναθεωρήσιμο άρθρο 2, παράγραφός 1: «O σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας». Άρθρο 5, παράγραφος 3: «H πρoσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη. Άρθρο 9, παράγραφος 1, «H κατoικία τoυ καθενός είναι άσυλo. H ιδιωτική και oικoγενειακή ζωή τoυ ατόμoυ είναι απαραβίαστη».ΝΟΜΟΣ 3418, ΦΕΚ Α 287, 2005, άρθρο 12, παράγραφος 1: «Ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ασθενή».ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΙΟ 0,03% ΟΣΟ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΚΑΙ ΕΝΩ Η ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟ 2020 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2019 https://www.brighteon.com/3d957265-209d-471f-b514-01224370e0e1 ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΤΟΥ 1918 ΠΕΘΑΝΑΝ 40 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΔΕΝ ΧΑΣΑΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΛΥΣΑΜΕ ΜΕ "ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ" ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΘΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΧΕΙΑ, ΤΗΝ ΦΤΩΧΕΙΑ, ΤΗΝ ΠΕΙΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΕΛΙΚΑ … http://www.freevolition.gr/greece.htm ΥΓ. Στα σκυλιά δεν βάζουν φίμωτρο αλλά απαιτούν παράνομα και αντισυνταγματικά οι αντίχριστοι χιτλεροσταλινικοί δικτατορίσκοι ακόμα και διπλό φίμωτρο να φορέσει ο άνθρωπος, το οποίο αποτελεί και εστία μόλυνσης. ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΗΝ ΔΟΥ Ά ΑΘΗΝΑΣ (ΕΦΟΡΕΙΑ) ΠΟΥ ΟΥΡΛΙΑΖΑΝ ΣΑΝ ΛΥΣΣΑΣΜΕΝΑ ΣΚΥΛΙΑ ΟΤΑΝ ΠΗΓΕ ΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΣΑΝ ΝΑ ΦΟΡΕΣΕΙ ΦΙΜΩΤΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΟΥΝ. Keywords freedomlibertychristantichristdictatorshipdemocracyorthodoxyheretichellasplandemia

Show More