Τι είναι ο Κοροναϊός από πού προήλθε ; Τι πρέπει να γνωρίζουμε .

Πως να προφυλαχθείτε τι να κάνετε , ποια είναι τα συμπτώματά του ποιοι άραγε κρύβονται πίσω από αυτό ;



Μετά τις ΗΠΑ, ο κορονοϊός χτύπησε στην Ευρώπη – Δύο κρούσματα στην Γαλλια.

Κρούσματα του νέου κοροναϊού είναι πολύ πιθανόν να υπάρχουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως δήλωσε σήμερα στο BBC ο καθηγητής Πολ Κόσφορντ, επίτιμος ιατρικός διευθυντής του οργανισμού Δημόσιας Υγείας Αγγλίας .

Διαγνώστηκε με τον νέο κοροναϊό ένας φοιτητής από το Νεπάλ, μόλις επέστρεψε στη χώρα του από την Κίνα, σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται δηλώσεις ενός αξιωματούχου στο Κατμαντού την Παρασκευή. Πρόκειται για την πρώτη περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος στο Νεπάλ.







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