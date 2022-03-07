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ΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΤΑ ΜΜΕ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ?? _ JP Sears: Ukraine and Russia
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3712 views • March 07, 2022
Τρομερός όπως πάντα ο JP Sears, περιγράφει σε μόνο! 9 περίπου λεπτά πως τα κυρίαρχα ΜΜΕ ελέγχουν τη συλλογική συνείδηση. Ζούμε μια επανάληψη της θεατρικής παράστασης του Covid με στόχο την καταστολή τυχόν αντιδράσεων μέσω του φόβου και της συνεχούς τρομοκράτησης.
Ουκρανία και Ρωσία, αυτά θέλουν να σας πείσουν τα ΜΜΕ! Καθώς ο Πούτιν και η Ρωσία εισβάλλουν άδικα στην Ουκρανία, γιατί το κάνουν; Οι γενναίοι Ουκρανοί πολεμούν τους Ρώσους στρατιώτες. Θα τα καταφέρουν; Θα πρέπει οι ΗΠΑ να στείλουν στρατιωτικά στρατεύματα για να βοηθήσουν στην προστασία της δημοκρατίας της Ουκρανίας;
Ουκρανία και Ρωσία, αυτά θέλουν να σας πείσουν τα ΜΜΕ! Καθώς ο Πούτιν και η Ρωσία εισβάλλουν άδικα στην Ουκρανία, γιατί το κάνουν; Οι γενναίοι Ουκρανοί πολεμούν τους Ρώσους στρατιώτες. Θα τα καταφέρουν; Θα πρέπει οι ΗΠΑ να στείλουν στρατιωτικά στρατεύματα για να βοηθήσουν στην προστασία της δημοκρατίας της Ουκρανίας;
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