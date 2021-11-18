Αποκαλυπτικό Ρεπορτάζ από την Σουηδία !! Δείτε το !

Η Σουηδία έχει επί του παρόντος τον χαμηλότερο αριθμό ασθενών με COVID-19 σε νοσοκομεία και σε εντατική θεραπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε σχέση με το μέγεθος του πληθυσμού, σύμφωνα με το OurWorldinData.



Η Σουηδία επέλεξε να απαγορεύσει τα lockdown και βασίστηκε κυρίως σε εθελοντικά μέτρα που στοχεύουν στην κοινωνική απόσταση.



Έχει δει πολλές φορές υψηλότερους κατά κεφαλήν θανάτους από τους σκανδιναβικούς γείτονές της, αλλά χαμηλότερους από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες που επέλεξαν αυστηρά lockdown.



ΠΗΓΗ AMAZING DIO