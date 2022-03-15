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WATCHING TRUTH VIDS ON YOUR 'SMART' PHONE? OK. TIME FOR THE A.I. CONTROL FRY ? (LA QUINTA COLUMNA)
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1873 views • March 15, 2022
================
(world orders review)
================
WATCHING TRUTH VIDEOS ON YOUR 'S.M.A.R.T.' PHONE ARE YOU?
OK DISSIDENT ! TIME FOR THE A.I. CONTROL FRY ?
https://www.bitchute.com/video/mI98HpTnoaAe/ [SHARE]
================
Smart Phones, Dissident Thinking, Radiation Targeting, A.I Programming
================
video via Whammy @ https://www.bitchute.com/channel/whammy/
================
(La Quinta Columna) https://www.laquintacolumna.net/
================
RADIO-MEDICINE SPECIALIST Explains RISKS of RADIATION EMITTED by CELL PHONES
https://www.bitchute.com/video/hdaPh8bjJARy/
VAX, GRAPHENE, RADIATION & THE GREAT RE:SET (tangentopolis / Dr. Sevillano x3 report)
https://www.bitchute.com/video/4rkAo2qqn8F1/
COVID 'GRAPHENE NANO VAX'; 'BIO-CONTROL / WEAPON' PLATFORM
(Quinta Columna, ENG. Trans.) https://www.bitchute.com/video/8ED4MavkV5nv/
"NEUROMODULATION" & Rafael Yuste "Guardian of the Brain..."
https://www.bitchute.com/video/doXeTd8evFLT/
FIFTH WAVE is BEING CREATED through IONIZING RADIATION & GRAPHENE
https://www.bitchute.com/video/ZJh3F8hWbQn7/
On the STRONG LIGHT (UV RADIATION) ABSORPTION in GRAPHENE
https://www.bitchute.com/video/Ub7jGHRazvNg/
How to TREAT SYMPTOMS caused by NON-IONIZING RADIATION
https://www.bitchute.com/video/KPpAUwIaUbf3/
TITANIUM DENTAL IMPLANTS [can INCREASE the EFFECT of IRRADIATION?]
https://www.bitchute.com/video/XmSYExbpTm0O/
HEADACHES via NON-IONIZING RADIATION & ROLE of GRAPHENE Oxide
https://www.bitchute.com/video/j9jf670RDAVi/
NON-IONIZING RADIATION & ALZHEIMER'S DISEASE
https://www.bitchute.com/video/vst8eGbl3ydI/
SKIN RASHES & NON-IONIZING RADIATION
https://www.bitchute.com/video/gDOtvex1BCEA/
NON-IONIZING RADIATION Exceeds 50 TIMES the MAXIMUM ALLOWED for OPEN PLACES
https://www.bitchute.com/video/pM8OInQ7uAnG/
UV INDEX SENSORS Help Detect HIGH LEVELS of RADIATION in THE ENVIRONMENT
https://www.bitchute.com/video/pKRghnXsKiWL/
IONIZING RADIATION EMISSIONS by 5G ANTENNAS on Building ROOFTOPS
https://www.bitchute.com/video/1kwQx7Le3BOt/
IONIZING RADIATION Levels Are HIGHER WHEN IT RAINS
https://www.bitchute.com/video/GXURnsO3NyKP/
GEIGER COUNTER Detects "IONIZING RADIATION" Near 5G Antennas?
https://www.bitchute.com/video/07SjRIR6hcbP/
IONIZING RADIATION with GEIGER COUNTER (Quinta Columna, NEW EXAMPLES)
https://www.bitchute.com/video/6DM6PMtQRBEL/
On The Software That Manage 5G Antennas Radiation Emission Cycles ? (wt Bartomeu Payeras)
https://www.bitchute.com/video/oSJLnh65Jjzz/
COVID DEATHS that were TREATED as RADIATION FATALITIES
https://www.bitchute.com/video/5bR8FAqkyhju/
Building a TEMPLATE for IONIZING RADIATION GEIGER COUNTER Measurement DATA
https://www.bitchute.com/video/DqqhdzJwPJAQ/
CELL TOWER ASSASSINATION CAUGHT ON VIDEO?
https://www.bitchute.com/video/DBKrFaL9VKgr/
['KILL DROP'; If You Don't 'STOP'] 5G & 'YOUR SMART' (DUMB ASS) 'PHONES'
https://www.bitchute.com/video/et6v4WFlYLyQ/
(Quinta Columna / Original Report) ELECTRO-MAGNETIC 'PULSE' Causes Man's 'DEATH'?
https://www.bitchute.com/video/SiKfMtFKZ4I6/
JAQUES ATTALI; GLOBALIST BANKERS & THE FUTURE
https://www.bitchute.com/video/GX3rlpgm8T7R/
================
Shared from and subscribe to:
tangentopolis (world orders review)
https://www.bitchute.com/channel/ZMv79MtHJ9al/
(world orders review)
================
WATCHING TRUTH VIDEOS ON YOUR 'S.M.A.R.T.' PHONE ARE YOU?
OK DISSIDENT ! TIME FOR THE A.I. CONTROL FRY ?
https://www.bitchute.com/video/mI98HpTnoaAe/ [SHARE]
================
Smart Phones, Dissident Thinking, Radiation Targeting, A.I Programming
================
video via Whammy @ https://www.bitchute.com/channel/whammy/
================
(La Quinta Columna) https://www.laquintacolumna.net/
================
RADIO-MEDICINE SPECIALIST Explains RISKS of RADIATION EMITTED by CELL PHONES
https://www.bitchute.com/video/hdaPh8bjJARy/
VAX, GRAPHENE, RADIATION & THE GREAT RE:SET (tangentopolis / Dr. Sevillano x3 report)
https://www.bitchute.com/video/4rkAo2qqn8F1/
COVID 'GRAPHENE NANO VAX'; 'BIO-CONTROL / WEAPON' PLATFORM
(Quinta Columna, ENG. Trans.) https://www.bitchute.com/video/8ED4MavkV5nv/
"NEUROMODULATION" & Rafael Yuste "Guardian of the Brain..."
https://www.bitchute.com/video/doXeTd8evFLT/
FIFTH WAVE is BEING CREATED through IONIZING RADIATION & GRAPHENE
https://www.bitchute.com/video/ZJh3F8hWbQn7/
On the STRONG LIGHT (UV RADIATION) ABSORPTION in GRAPHENE
https://www.bitchute.com/video/Ub7jGHRazvNg/
How to TREAT SYMPTOMS caused by NON-IONIZING RADIATION
https://www.bitchute.com/video/KPpAUwIaUbf3/
TITANIUM DENTAL IMPLANTS [can INCREASE the EFFECT of IRRADIATION?]
https://www.bitchute.com/video/XmSYExbpTm0O/
HEADACHES via NON-IONIZING RADIATION & ROLE of GRAPHENE Oxide
https://www.bitchute.com/video/j9jf670RDAVi/
NON-IONIZING RADIATION & ALZHEIMER'S DISEASE
https://www.bitchute.com/video/vst8eGbl3ydI/
SKIN RASHES & NON-IONIZING RADIATION
https://www.bitchute.com/video/gDOtvex1BCEA/
NON-IONIZING RADIATION Exceeds 50 TIMES the MAXIMUM ALLOWED for OPEN PLACES
https://www.bitchute.com/video/pM8OInQ7uAnG/
UV INDEX SENSORS Help Detect HIGH LEVELS of RADIATION in THE ENVIRONMENT
https://www.bitchute.com/video/pKRghnXsKiWL/
IONIZING RADIATION EMISSIONS by 5G ANTENNAS on Building ROOFTOPS
https://www.bitchute.com/video/1kwQx7Le3BOt/
IONIZING RADIATION Levels Are HIGHER WHEN IT RAINS
https://www.bitchute.com/video/GXURnsO3NyKP/
GEIGER COUNTER Detects "IONIZING RADIATION" Near 5G Antennas?
https://www.bitchute.com/video/07SjRIR6hcbP/
IONIZING RADIATION with GEIGER COUNTER (Quinta Columna, NEW EXAMPLES)
https://www.bitchute.com/video/6DM6PMtQRBEL/
On The Software That Manage 5G Antennas Radiation Emission Cycles ? (wt Bartomeu Payeras)
https://www.bitchute.com/video/oSJLnh65Jjzz/
COVID DEATHS that were TREATED as RADIATION FATALITIES
https://www.bitchute.com/video/5bR8FAqkyhju/
Building a TEMPLATE for IONIZING RADIATION GEIGER COUNTER Measurement DATA
https://www.bitchute.com/video/DqqhdzJwPJAQ/
CELL TOWER ASSASSINATION CAUGHT ON VIDEO?
https://www.bitchute.com/video/DBKrFaL9VKgr/
['KILL DROP'; If You Don't 'STOP'] 5G & 'YOUR SMART' (DUMB ASS) 'PHONES'
https://www.bitchute.com/video/et6v4WFlYLyQ/
(Quinta Columna / Original Report) ELECTRO-MAGNETIC 'PULSE' Causes Man's 'DEATH'?
https://www.bitchute.com/video/SiKfMtFKZ4I6/
JAQUES ATTALI; GLOBALIST BANKERS & THE FUTURE
https://www.bitchute.com/video/GX3rlpgm8T7R/
================
Shared from and subscribe to:
tangentopolis (world orders review)
https://www.bitchute.com/channel/ZMv79MtHJ9al/
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