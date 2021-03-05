BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Вирус Sars-cov-2 не существует, так же как и его «предшественник» вирус Торс (sars-cov-1)
Вирусомания
Вирусомания
88 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
812 views • March 05, 2021
Это перевод видео- лекции доктора Эндрю Кауфмана, где он разоблачает самое важное исследование о вирусе SARS, опубликованное 15 мая 2003 года в одном из самых престижных научных журналов Nature.
Полное название вируса SARS - это SARS-COV-1, то есть, это вирус, как нам говорят, предположительно имеющий отношение к Covid-19, второе название которого SARS-COV-2 . То есть, это вирус - предшественник текущего Covid-19.

Youtube удалил это видео вскоре после того как доктор Кауфман его опубликовал, при том, что оно полностью состоит из объективных научных фактов.

Авторы этого исследования заявляют, что они выделили вирус SARS и выполнили постулаты Коха, то есть доказали, что этот вирус вызывает атипичную пневмонию. Что такое постулаты Коха? Это логические правила, лежащие в основе микробиологии, которым вы должны следовать, если вы хотите доказать, что определенный микроорганизм вызывает болезнь. Как оказалось, это не было сделано для вируса SARS, а все заявления в этой статье- ложь. Доктор Эндрю Кауфман, с помощью своей научной, но понятной для всех презентации, подробно и наглядно объясняет, почему.

Все это значит, у нас не только нет доказательств патогенности вируса SARS, у нас нет доказательств его существования. Точно так же как и вируса Covid-19 ( SARS-COV-2). Если вы хотите узнать об этом подробнее, то у меня есть множество постов, о том, что существование вируса COVID-19 - SARS-COV-2 не доказано, точно так же как и SARS-COV-1.
Keywords
healthvirusescovid-19
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
&#8220;Vaccine Education for Mama Bears&#8221; on BrightU: The battle over medical education that could change how parents make decisions

“Vaccine Education for Mama Bears” on BrightU: The battle over medical education that could change how parents make decisions

Belle Carter
Experts Recommend 10-Minute Daily Exercise Routine to Improve Sleep

Experts Recommend 10-Minute Daily Exercise Routine to Improve Sleep

Coco Somers
Study Links Higher Physical Activity to Slower Cognitive, Motor Decline in Parkinson&#8217;s

Study Links Higher Physical Activity to Slower Cognitive, Motor Decline in Parkinson’s

Morgan S. Verity
Microbiologists Identify Everyday Items That Harbor Germs; High-Touch and Damp Surfaces Cited

Microbiologists Identify Everyday Items That Harbor Germs; High-Touch and Damp Surfaces Cited

Coco Somers
Study Links Sugar Intake Before Antibiotics to Deeper Gut Damage

Study Links Sugar Intake Before Antibiotics to Deeper Gut Damage

Coco Somers
Finnish Study Links Earlier Menopausal Transition to Higher Anxiety, Depression Symptoms

Finnish Study Links Earlier Menopausal Transition to Higher Anxiety, Depression Symptoms

Coco Somers
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy