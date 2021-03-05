Вирус Sars-cov-2 не существует, так же как и его «предшественник» вирус Торс (sars-cov-1)

Это перевод видео- лекции доктора Эндрю Кауфмана, где он разоблачает самое важное исследование о вирусе SARS, опубликованное 15 мая 2003 года в одном из самых престижных научных журналов Nature.

Полное название вируса SARS - это SARS-COV-1, то есть, это вирус, как нам говорят, предположительно имеющий отношение к Covid-19, второе название которого SARS-COV-2 . То есть, это вирус - предшественник текущего Covid-19.



Youtube удалил это видео вскоре после того как доктор Кауфман его опубликовал, при том, что оно полностью состоит из объективных научных фактов.



Авторы этого исследования заявляют, что они выделили вирус SARS и выполнили постулаты Коха, то есть доказали, что этот вирус вызывает атипичную пневмонию. Что такое постулаты Коха? Это логические правила, лежащие в основе микробиологии, которым вы должны следовать, если вы хотите доказать, что определенный микроорганизм вызывает болезнь. Как оказалось, это не было сделано для вируса SARS, а все заявления в этой статье- ложь. Доктор Эндрю Кауфман, с помощью своей научной, но понятной для всех презентации, подробно и наглядно объясняет, почему.



Все это значит, у нас не только нет доказательств патогенности вируса SARS, у нас нет доказательств его существования. Точно так же как и вируса Covid-19 ( SARS-COV-2). Если вы хотите узнать об этом подробнее, то у меня есть множество постов, о том, что существование вируса COVID-19 - SARS-COV-2 не доказано, точно так же как и SARS-COV-1.