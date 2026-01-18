BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AI
KAN DÖDLIGHETEN I ALLA ”BARNSJUKDOMAR” HA GÅTT NER INNAN VACCINATIONSPROGRAMMEN RULLADES UT?
TowardsTheLight
TowardsTheLight
12 views • 1 day ago

Var det bättre hygien med renare vatten, avlopp, mer mat och näring samt penicillinet som gjorde att sjukdomar redan försvunnit innan?

Var det så att det inte var så många procentuellt som dog av dessa?

Cecilia presenterar detta jättefint med offentlig statistik efter stor efterforskning. Tack Cecilia Strandevall, du gör detta så bra!

För dig som är eftertänksam och kritisk angående ”information” som kanske enbart har ett ekonomiskt intresse….

Snart ska det sprutas mot vattkoppor också. Kan dessa kemikalier göra att barnen får andra problem med sin hälsa?


https://cecilia-strandevall-s-school.teachable.com/p/barnvaccinationsprogrammet


Källa:

https://www.facebook.com/share/v/18WKRKN167/

Keywords
healthgenocidevaccineinjurysadsmrn
