DAVID ICKE - BANNED VIDEO: "Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΠΑΤΗ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ | ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020

ΠΏΣ Ο COVID-19 ΘΑ ΥΦΑΡΠΆΞΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΆ ΣΑΣ & ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΈΨΕΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ ΜΑΣ





Περισσότεροι από 64.000 παρακολούθησαν ζωντανά. Αυτό οδήγησε την επική συνέντευξη διάρκειας 2 ωρών και 34 λεπτών σε τροχιά 10 έως 15 εκατομμυρίων προβολών, όμως το YouTube τη διέγραψε λίγο μετά τη μετάδοση. Στη συνέχεια, αναρτήθηκε στο Vimeo, αλλά δεν άργησε να λογοκριθεί και από το Vimeo.





ΠΗΓΗ: https://londonreal.tv/the-coronavirus-conspiracy-how-covid-19-will-seize-your-rights-destroy-our-economy-david-icke/





Δεν υπάρχει κανένας παγκοσμίος ίός ή κορονοϊός παρά μόνο η επικίνδυνη και θανατηφόρα ακτινοβολία του δικτύου 5G το οποίο όταν ρυθμίζεται στην συχνότητα των 60 GigaHertz σταματάει η πρόσληψη οξυγόνου στο ανθρώπινο σώμα και στους ανθρώπινους πνέυμονες.

Σε αυτό οφείλονται και οι τόσες χιλιάδες θάνατοι στην πόλη Wuhan όπου ενεργοποιήθηκε για πρώτη φορά το δίκτυο 5G.

Ο κορονοϊός είναι μία καλοστημένη απάτη ενορχηστρωμένη από την καμπάλ μέσω της βοήθειας του δικτύου 5G, των ερπετοειδών κυβερνήσεων και των ερπετοειδών ΜΜΕ η οποία έχει ως τελικό στόχο να εμβολιάσει τον παγκόσμιο πληθυσμό με νανοτσίπ έτσι ώστε να τον ελέγχει καλύτερα μέσω της τεχνητής νοημοσύνης που θέλει να αναπτύξει.

Ο Έλον Μασκ μέσω της τοποθέτησης επίγειων κεραιών και διαστημικών δορυφόρων ακτινοβολίας 5G όπως επίσης και ο Μπιλ Γκέιτς με την παρασκευή εμβολίων είναι οι πρωτεργάτες αυτού του παγκόσμιου υποχθόνιου σχεδίου για την ανθρωπότητα.

Οι άνθρωποι πραγματικά πεθαίνουν από όλες τις κοινές ασθένειες οι οποίες ταξινομούνται πλέον ψευδώς ως covid-19 βάση ενός απολύτως αναξιόπιστου και ανακριβούς διαγνωστικού τεστ το οποίο ο ίδιος ο εφευρέτης του έχει δηλώσει να μη χρησιμοποιείται για μεταδοτικές ασθένειες και ιούς γιατί δεν είναι το κατάλληλο !!!

Η μεγαλύτερη απάτη εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας….

Όσοι άνθρωποι παράγουν απλά εξωσώματα λόγω μίας απλής δηλητηρίασης των κυττάρων τους (είτε λόγω τοξικότητας του σώματος τους, είτε λόγω άγχους ή φόβου, είτε λόγω προυπάρχοντων ασθενειών τους, είτε λόγω έκθεσης τους σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο υγείας) καταγράφονται πλέον ως θετικοί με κορονοϊό covid-19 και με αυτό τον τρόπο ανεβαίνει ο αριθμός των καταγεγραμμένων κρουσμάτων και θανάτων ανά τον κόσμο.

Το σχέδιο της cabal είναι να φέρει και άλλα στημένα κύματα κορονοϊού στο άμεσο μέλλον ώστε ο ανθρώπινος πληθυσμός βλέποντας την επιδεινούμενη κατάσταση (ότι κλεινουν επιχειρήσεις και ότι μειώνεται η απασχόληση λόγω της επιβαλλόμενης καραντίνας) να αποδεχθεί από μόνος του βάση της ελεύθερης βούλησης του την λύση που θα του προταθεί από την καμπάλ η οποία θα είναι ο υποχρεωτικός εμβολιασμός του παγκόσμιου πληθυσμού.





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