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Grand Jury - Tribunal de l'Opinion Publique - Jour 3 - PCR, Surmortalité et Traitements
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34 views • March 04, 2022
3 mars 2022 : https://rumble.com/vwcv9r-jour-3-grand-jury-tribunal-de-lopinion-publique.html
Jeanne Traduction : https://rumble.com/c/c-418154
Description d'origine :
✨ Merci à tous pour votre collaboration :
Akina : https://odysee.com/@AKINA:7
Elo : https://odysee.com/@Elo:84
Quantum Leap : https://odysee.com/@quantumleaptraduction:2
Quadrillage Traduction : https://odysee.com/@QuadrillageTraduction:1
Un Être Souverain : https://odysee.com/@HumainSouverain:e
L'aile à Stick : https://odysee.com/@laileastick:4
Merci à Viviane, Isabelle et Mika pour leur aide à la traduction !
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Pour me soutenir ou me suivre :
💸 Tipeee : https://fr.tipeee.com/jeanne-traduction/
💸 LiberaPay : https://liberapay.com/Jeanne_Traduction/
📲 Twitter : https://twitter.com/Jeanne18945095?s=09
📲 Telegram : https://t.me/jeannetraduction
📲 Facebook : https://www.facebook.com/JeanneTraduction
🎁 Toutes mes vidéos sur Info VF : https://infovf.com/toutes-les-videos-Jeanne-Traduction--10.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------
🌊 Source de la vidéo : https://odysee.com/@GrandJury:f/Grand-Jury-Day-3-en-online:7
📝 Transcript à imprimer : http://myreader.toile-libre.org/uploads/My_6220feed9120c.pdf
(si vous souhaitez le fichier odt ou word afin que cela soit plus facile à traduire, me contacter à [email protected])
Procédure du Grand Jury par le Tribunal D'opinion Publique des Peuples
L'injustice faite à un seul est une injustice faite à tous
👉 Introduction - début à 7:37
👉 Astrid Stuckelberger - 7:37 à 44:05
Les conflits d'intérêt autour du test PCR entre Drosten, la Charité de Berlin, GAVI, l'OMS.
👉 Ulrike Kämerrer - 44:05 à 1:31:44
Le fonctionnement et le rôle exacts du test PCR.
👉 Sonia Pekova - 1:31:44 à 2:13:29
Les différents génomes du virus, l'interdiction d'utiliser ses propres tests covid en République Tchèque et le trafic des résultats.
👉 Bryan Ardis - 2:13:29 à 3:19:45
Le Remdesivir, ou comment les hôpitaux ont littéralement tué des gens avec un "traitement" supposé les sauver.
👉 John O'Looney - 3:19:47 à 3:44:13
Directeur de pompe funèbre, il observe qu'il n'y a pas eu de surmortalité avant le début des campagnes d'injection ; alors qu'après la campagne elle a augmenté de 300% au Royaume-Uni. Il témoigne également de son séjour à l'hôpital où ils ont essayé de le tuer.
👉 Shankara Chetty - 3:44:47 à la fin
L'expérience d'un médecin généraliste Sud Africain, l'omerta sur les réels traitements.
Jeanne Traduction : https://rumble.com/c/c-418154
Description d'origine :
✨ Merci à tous pour votre collaboration :
Akina : https://odysee.com/@AKINA:7
Elo : https://odysee.com/@Elo:84
Quantum Leap : https://odysee.com/@quantumleaptraduction:2
Quadrillage Traduction : https://odysee.com/@QuadrillageTraduction:1
Un Être Souverain : https://odysee.com/@HumainSouverain:e
L'aile à Stick : https://odysee.com/@laileastick:4
Merci à Viviane, Isabelle et Mika pour leur aide à la traduction !
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L'injustice faite à un seul est une injustice faite à tous
👉 Introduction - début à 7:37
👉 Astrid Stuckelberger - 7:37 à 44:05
Les conflits d'intérêt autour du test PCR entre Drosten, la Charité de Berlin, GAVI, l'OMS.
👉 Ulrike Kämerrer - 44:05 à 1:31:44
Le fonctionnement et le rôle exacts du test PCR.
👉 Sonia Pekova - 1:31:44 à 2:13:29
Les différents génomes du virus, l'interdiction d'utiliser ses propres tests covid en République Tchèque et le trafic des résultats.
👉 Bryan Ardis - 2:13:29 à 3:19:45
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