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ARM UP PATRIOTS KILL ALL WARPSPEED RAIDERS ON SIGHT ## Dr BOYEL; AUTHOR OF 1989 BIOWEAPON TERRORISM ACT SAYS PENTAGON & CIA DEVELOPED COVID-19; ARREST GEN PERNA ON SIGHT PATRIOTS
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THE U.S. CONSTITUTION IS MORE IMPORTANT THAN CORRUPT, RACKETEERING CCP CIA, PENTAGON ); SENATE; CORRUPT CONGRESS; OR ANY GOVERNOR's LIFE.
PATRIOTS HUNT DOWN AND ARREST GENERAL PERNA ON SIGHT
GO PRO THE ARREST PATRIOTS
IF HE RESISTS ARREST................................ USE LETHAL FORCE
KILL PERNA ON SIGHT PATRIOTS
THE ONLY JUSTICE FOR THIS TREASON IS KILLING THE TRAITORS THAT COMMITTED TREASON. PATRIOTS WILL HAVE TO ARREST THE TRAITORS AND EXECUTE THEM TO PREVENT A REVOLUTION THAT WILL KILL 80 MILLION.
THE CCP FBI WILL BE ELIMINATED; THE CCP CIA WILL BE ELIMINATED. THE CORRUPT DOJ WILL BE ELIMINATED. THERE WAS NO DOJ BEFORE 1870– PATRIOTS NEED NONE OF THESE AND WILL ELIMINATE THEM.
PATRIOTS, ELIMINATE E V E R Y DEMOCRAT and RINO s POLITICIAN: SENATE, HOUSE, GOVERNOR; STATE LEGISLATOR, MAYOR, CITY COUNCIL MEMBER; AND COUNTY BOARD FOR THE REPUBLIC ( NOT DEMOCRACY ) OF AMERICA TO SURVIVE.
PATRIOTS, ELIMINATE EVERY PUBLIC GOVERNMENT HEALTH OFFICIAL THAT VIOLATED THE CONSTITUTION; ARREST AND EXECUTED (COUNTY, STATE, FEDERAL AND GATES ASSOCIATES);. NEVER AGAIN WILL PATRIOTS LISTEN TO THE DRIVEL FROM A VACCINE BIOTERRORIST-GATES .
THE “PROBLEMS " AND CONSTITUTIONAL INFRINGEMENTS IN THE U.S. IN THE LAST 25 YEARS HAS BEEN THE RESULT ATTACKS BY TRAITORS IN THE PENTAGON and CCP CIA.
### APRIL 19, 1995, THE CIA AND FBI BLEW UP THE ALFRED P. MURRAH FEDERAL BUILDING TO DESTROY GULF WAR VETERAN MEDICAL RECORDS THAT THE CCP FBI GATHERED UP;
LISTEN: [Sage of Quay Radio - Cody Snodgres - Black Ops, Oklahoma City - the CIA (Dec 2017) https://youtu.be/Xch97nKTbC0 ]
### SEPTEMBER 11, 2001 CCP CIA AND PENTAGON ATTACKED THE UNITED STATES
LISTEN: [Field McConnell -Amalgam Virgo - Global Guardian -The "Grey Area" https://youtu.be/oy0xfY8TQrQ ] PROVES WITH EVIDENCE, SEPTEMBER 11, 2001 WAS PLANNED BY CCP PENTAGON, CCP CIA; TRAITORS IN THE CANADIAN GOVERNMENT AND NATO. THE TRAITORS MUST BE EXECUTED.
WITH THE EXECUTION OF THE DEMOCRATS; ABOLISHMENT OF AGENCIES AND THIS GOVERNMENT; THE PATRIOT ACT WILL BE ELIMINATED; OUR DNA PRESERVED UNMOLESTED BY NWO NAZI JOSEPH MENEGELE PERNA; THE REPUBLIC WILL GET A FRESH START AFTER WATERING THE TREES OF LIBERTY WITH THE BLOOD OF TRAITORS, RINOs AND DEMOCRAT POLITICIANS.
### OCTOBER 18, 2019 CCP CIA, PENTAGON, NIH, FAUCI ATTACKED THE 7th U.N. MILITARY GAMES – WUHAN, CHINA (PATSY) TO ATTACK UNITED STATES CITIZENS AND ECONOMY.
2015 CCP BIDEN AND OSAMA OBAMA; CCP CIA AND TRAITORS IN PENTAGON SOLD COVID-1 TO CHINESE FOR $ 1.5 BIL.
2016 CCP CIA AND TRAITORS IN PENTAGON CONSTRUCT CHINESE Ft DETRICK BSL4 BIOWEAPONS LAB TO SET UP THE PATSY
2016 CCP CIA, PENTAGON, NIH / NIAID FAUCI I SET UP THEIR PATSY CHINA BY INVITING THEIR DEATH SCIENTISTS TO WORK WITH DEATH SCIENTISTS AT UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA CHAPEL HILL TO ADD GAIN FOR FUNCTION HIV TO COVID-1 CREATING COVID-19
2016 CCP PENTAGON AND CIA COLLUDE WITH AGENDA 21 U N TO HOLD THE LONG PLANNED 7Th U N MILITARY GAMES IN…WUHAN, CHINA
2017 JANUARY – FAUCI SAYS TRUMP WILL EXPERIENCE A PANDEMIC
2017 FAUCI AND GATES USE ENGLAND PIRBRIGHT TO PATENT IN US AND EUROPE COVID-19
2019 SEPTEMBER 19, 2019 TRUMP FOR NO APPARENT REASON WRITES EXECUTIVE ORDER 13887 WARPSPEED SEALING HIS INVOLVEMENT IN THE BIOWEAPON TERRORIST ATTACK ON UNITED STATES
2019 OCTOBER 18, 2019 7th U N MILITARY GAMES AND THE 120 COUNTRIES THAT ATTENDED ARE ATTACKED BY THE CCP CIA; PENTAGON; NIH – FAUCI OPERATED WUHAN BSL4 BIOWEAPONS LAB / SAME DAY GATES HOLDS EVENT201
THE PENTAGON , CCP CIA, CCP CISA WERE INTEGRAL PART OF THIS ELECTION FRAUD; SETTING UP THE “REASON” ( COVID-19) FOR MAIL-IN BALLOTS. TRAITORS AND WILL BE EXECUTED PAY-PER-VIEW.
THE COUNTERFEITING FOREIGN FEDERAL RESERVE (THAT PRINTED MONEY FOR UNNEEDED VACCINE; BRIBED GOVERNORS TO VIOLATE CONSTITUTION WITH EDICTS AND WARPSPEED ).
THERE IS NO NEED FOR THIS PENTAGON, CIA, OR ANY LONGER. THEY ARE UNACCOUNTABLE [think; FASBE56; HAS STOLEN $ 200 TRIL ] ALL THESE TRAITOR GENERALS,GS EXECUTIVES, S E S; IN U.S. GOVERNMENT WILL BE ARRESTED AND EXECUTED.
THE PENTAGON THINKS THEY CAN CIRCUMVENT THE U.S. CONSTITUTION WITH NDAA; BULLSHIT; THIS PENTAGON WILL BE ELIMINATED TO PROTECT THE REPUBLIC OF THE UNITED STATES.
212 BSL 3 AND BSL 4 BIOWEAPONS LABS WILL BE ELIMINATED; STOCKS INCINERATED - INCLUDING WARSPEED. THE 14,000 DEATH SCIENTISTS WILL HAVE TO BE ARRESTED FOR BIOWEAPON TERRORISM AND EXECUTED FOR TREASON.
REVOLUTION NOW, RINO,AND DEMOCRAT POLITICANS WILL BE HUNTED DOWN AS ISRAEL HUNTED DOWN NAZI SS AND KILLED.
THE BEST THING TRAITORS TO THE U S CAN DO IS KILL THEMSELVES. BECAUSE WHEN PATRIOTS EXECUTE THEM; IT WON'T BE HIDDEN LIKE THE EXECUTION OF TRAITOR JOHN McCAIN.
### VACCINES.
TELL WARSPEED TO GO AWAY; IF WARPSPEED SS RAID; TERRORIZE YOUR CHILDREN. THERE IS A COMMON-LAW RIGHT TO KILL THE THREAT.
GENERAL PERNA [A NUREMBERG HANGING PAY-PER-VIEW ]
WATER THE TREES LIBERTY WITH THEIR BLOOD.
KILL ANY GOVERNMENT WARPSPEED STORM TROOPERS ON SIGHT
PATRIOTS HUNT DOWN AND ARREST GENERAL PERNA ON SIGHT
GO PRO THE ARREST PATRIOTS
IF HE RESISTS ARREST................................ USE LETHAL FORCE
KILL PERNA ON SIGHT PATRIOTS
THE ONLY JUSTICE FOR THIS TREASON IS KILLING THE TRAITORS THAT COMMITTED TREASON. PATRIOTS WILL HAVE TO ARREST THE TRAITORS AND EXECUTE THEM TO PREVENT A REVOLUTION THAT WILL KILL 80 MILLION.
THE CCP FBI WILL BE ELIMINATED; THE CCP CIA WILL BE ELIMINATED. THE CORRUPT DOJ WILL BE ELIMINATED. THERE WAS NO DOJ BEFORE 1870– PATRIOTS NEED NONE OF THESE AND WILL ELIMINATE THEM.
PATRIOTS, ELIMINATE E V E R Y DEMOCRAT and RINO s POLITICIAN: SENATE, HOUSE, GOVERNOR; STATE LEGISLATOR, MAYOR, CITY COUNCIL MEMBER; AND COUNTY BOARD FOR THE REPUBLIC ( NOT DEMOCRACY ) OF AMERICA TO SURVIVE.
PATRIOTS, ELIMINATE EVERY PUBLIC GOVERNMENT HEALTH OFFICIAL THAT VIOLATED THE CONSTITUTION; ARREST AND EXECUTED (COUNTY, STATE, FEDERAL AND GATES ASSOCIATES);. NEVER AGAIN WILL PATRIOTS LISTEN TO THE DRIVEL FROM A VACCINE BIOTERRORIST-GATES .
THE “PROBLEMS " AND CONSTITUTIONAL INFRINGEMENTS IN THE U.S. IN THE LAST 25 YEARS HAS BEEN THE RESULT ATTACKS BY TRAITORS IN THE PENTAGON and CCP CIA.
### APRIL 19, 1995, THE CIA AND FBI BLEW UP THE ALFRED P. MURRAH FEDERAL BUILDING TO DESTROY GULF WAR VETERAN MEDICAL RECORDS THAT THE CCP FBI GATHERED UP;
LISTEN: [Sage of Quay Radio - Cody Snodgres - Black Ops, Oklahoma City - the CIA (Dec 2017) https://youtu.be/Xch97nKTbC0 ]
### SEPTEMBER 11, 2001 CCP CIA AND PENTAGON ATTACKED THE UNITED STATES
LISTEN: [Field McConnell -Amalgam Virgo - Global Guardian -The "Grey Area" https://youtu.be/oy0xfY8TQrQ ] PROVES WITH EVIDENCE, SEPTEMBER 11, 2001 WAS PLANNED BY CCP PENTAGON, CCP CIA; TRAITORS IN THE CANADIAN GOVERNMENT AND NATO. THE TRAITORS MUST BE EXECUTED.
WITH THE EXECUTION OF THE DEMOCRATS; ABOLISHMENT OF AGENCIES AND THIS GOVERNMENT; THE PATRIOT ACT WILL BE ELIMINATED; OUR DNA PRESERVED UNMOLESTED BY NWO NAZI JOSEPH MENEGELE PERNA; THE REPUBLIC WILL GET A FRESH START AFTER WATERING THE TREES OF LIBERTY WITH THE BLOOD OF TRAITORS, RINOs AND DEMOCRAT POLITICIANS.
### OCTOBER 18, 2019 CCP CIA, PENTAGON, NIH, FAUCI ATTACKED THE 7th U.N. MILITARY GAMES – WUHAN, CHINA (PATSY) TO ATTACK UNITED STATES CITIZENS AND ECONOMY.
2015 CCP BIDEN AND OSAMA OBAMA; CCP CIA AND TRAITORS IN PENTAGON SOLD COVID-1 TO CHINESE FOR $ 1.5 BIL.
2016 CCP CIA AND TRAITORS IN PENTAGON CONSTRUCT CHINESE Ft DETRICK BSL4 BIOWEAPONS LAB TO SET UP THE PATSY
2016 CCP CIA, PENTAGON, NIH / NIAID FAUCI I SET UP THEIR PATSY CHINA BY INVITING THEIR DEATH SCIENTISTS TO WORK WITH DEATH SCIENTISTS AT UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA CHAPEL HILL TO ADD GAIN FOR FUNCTION HIV TO COVID-1 CREATING COVID-19
2016 CCP PENTAGON AND CIA COLLUDE WITH AGENDA 21 U N TO HOLD THE LONG PLANNED 7Th U N MILITARY GAMES IN…WUHAN, CHINA
2017 JANUARY – FAUCI SAYS TRUMP WILL EXPERIENCE A PANDEMIC
2017 FAUCI AND GATES USE ENGLAND PIRBRIGHT TO PATENT IN US AND EUROPE COVID-19
2019 SEPTEMBER 19, 2019 TRUMP FOR NO APPARENT REASON WRITES EXECUTIVE ORDER 13887 WARPSPEED SEALING HIS INVOLVEMENT IN THE BIOWEAPON TERRORIST ATTACK ON UNITED STATES
2019 OCTOBER 18, 2019 7th U N MILITARY GAMES AND THE 120 COUNTRIES THAT ATTENDED ARE ATTACKED BY THE CCP CIA; PENTAGON; NIH – FAUCI OPERATED WUHAN BSL4 BIOWEAPONS LAB / SAME DAY GATES HOLDS EVENT201
THE PENTAGON , CCP CIA, CCP CISA WERE INTEGRAL PART OF THIS ELECTION FRAUD; SETTING UP THE “REASON” ( COVID-19) FOR MAIL-IN BALLOTS. TRAITORS AND WILL BE EXECUTED PAY-PER-VIEW.
THE COUNTERFEITING FOREIGN FEDERAL RESERVE (THAT PRINTED MONEY FOR UNNEEDED VACCINE; BRIBED GOVERNORS TO VIOLATE CONSTITUTION WITH EDICTS AND WARPSPEED ).
THERE IS NO NEED FOR THIS PENTAGON, CIA, OR ANY LONGER. THEY ARE UNACCOUNTABLE [think; FASBE56; HAS STOLEN $ 200 TRIL ] ALL THESE TRAITOR GENERALS,GS EXECUTIVES, S E S; IN U.S. GOVERNMENT WILL BE ARRESTED AND EXECUTED.
THE PENTAGON THINKS THEY CAN CIRCUMVENT THE U.S. CONSTITUTION WITH NDAA; BULLSHIT; THIS PENTAGON WILL BE ELIMINATED TO PROTECT THE REPUBLIC OF THE UNITED STATES.
212 BSL 3 AND BSL 4 BIOWEAPONS LABS WILL BE ELIMINATED; STOCKS INCINERATED - INCLUDING WARSPEED. THE 14,000 DEATH SCIENTISTS WILL HAVE TO BE ARRESTED FOR BIOWEAPON TERRORISM AND EXECUTED FOR TREASON.
REVOLUTION NOW, RINO,AND DEMOCRAT POLITICANS WILL BE HUNTED DOWN AS ISRAEL HUNTED DOWN NAZI SS AND KILLED.
THE BEST THING TRAITORS TO THE U S CAN DO IS KILL THEMSELVES. BECAUSE WHEN PATRIOTS EXECUTE THEM; IT WON'T BE HIDDEN LIKE THE EXECUTION OF TRAITOR JOHN McCAIN.
### VACCINES.
TELL WARSPEED TO GO AWAY; IF WARPSPEED SS RAID; TERRORIZE YOUR CHILDREN. THERE IS A COMMON-LAW RIGHT TO KILL THE THREAT.
GENERAL PERNA [A NUREMBERG HANGING PAY-PER-VIEW ]
WATER THE TREES LIBERTY WITH THEIR BLOOD.
KILL ANY GOVERNMENT WARPSPEED STORM TROOPERS ON SIGHT
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