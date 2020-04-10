© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
"𝐓𝐡𝐞 𝐨𝐧𝐥𝐲 𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐰𝐞 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐭𝐨 𝐟𝐞𝐚𝐫 𝐢𝐬 𝐟𝐞𝐚𝐫 𝐢𝐭𝐬𝐞𝐥𝐟."
Follow
0
Sign in to download MP3
Share
Report
17 views • April 10, 2020
Franklin D. Roosevelt's first inaugural address (March 4, 1933).
-
𝘚𝘱𝘦𝘦𝘤𝘩𝘦𝘴 𝘸𝘳𝘪𝘵𝘵𝘦𝘯 𝘢𝘯𝘥 𝘨𝘪𝘷𝘦𝘯 𝘣𝘺 𝘦𝘮𝘱𝘭𝘰𝘺𝘦𝘦𝘴 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘧𝘦𝘥𝘦𝘳𝘢𝘭 𝘨𝘰𝘷𝘦𝘳𝘯𝘮𝘦𝘯𝘵 (𝘵𝘩𝘦 𝘗𝘳𝘦𝘴𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵 𝘢𝘯𝘥 𝘊𝘰𝘯𝘨𝘳𝘦𝘴𝘴𝘮𝘦𝘯 𝘧𝘰𝘳 𝘦𝘹𝘢𝘮𝘱𝘭𝘦) 𝘢𝘳𝘦 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘱𝘶𝘣𝘭𝘪𝘤 𝘥𝘰𝘮𝘢𝘪𝘯. 𝘛𝘩𝘪𝘴 𝘪𝘴 𝘣𝘦𝘤𝘢𝘶𝘴𝘦 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘨𝘦𝘯𝘦𝘳𝘢𝘭 𝘳𝘶𝘭𝘦 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘢𝘭𝘭 𝘸𝘰𝘳𝘬𝘴 𝘤𝘳𝘦𝘢𝘵𝘦𝘥 𝘣𝘺 𝘵𝘩𝘦 𝘧𝘦𝘥𝘦𝘳𝘢𝘭 𝘨𝘰𝘷𝘦𝘳𝘯𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘢𝘳𝘦 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘱𝘶𝘣𝘭𝘪𝘤 𝘥𝘰𝘮𝘢𝘪𝘯.
17 𝘜𝘚𝘊 𝘚𝘦𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯 101 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘦𝘴 𝘪𝘯 𝘳𝘦𝘭𝘦𝘷𝘢𝘯𝘵 𝘱𝘢𝘳𝘵: 𝘈 “𝘸𝘰𝘳𝘬 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘜𝘯𝘪𝘵𝘦𝘥 𝘚𝘵𝘢𝘵𝘦𝘴 𝘎𝘰𝘷𝘦𝘳𝘯𝘮𝘦𝘯𝘵” 𝘪𝘴 𝘢 𝘸𝘰𝘳𝘬 𝘱𝘳𝘦𝘱𝘢𝘳𝘦𝘥 𝘣𝘺 𝘢𝘯 𝘰𝘧𝘧𝘪𝘤𝘦𝘳 𝘰𝘳 𝘦𝘮𝘱𝘭𝘰𝘺𝘦𝘦 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘜𝘯𝘪𝘵𝘦𝘥 𝘚𝘵𝘢𝘵𝘦𝘴 𝘎𝘰𝘷𝘦𝘳𝘯𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘢𝘴 𝘱𝘢𝘳𝘵 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯’𝘴 𝘰𝘧𝘧𝘪𝘤𝘪𝘢𝘭 𝘥𝘶𝘵𝘪𝘦𝘴.
𝘍𝘈𝘐𝘙-𝘜𝘚𝘌 𝘊𝘖𝘗𝘠𝘙𝘐𝘎𝘏𝘛 𝘋𝘐𝘚𝘊𝘓𝘈𝘐𝘔𝘌𝘙
* 𝘊𝘰𝘱𝘺𝘳𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘋𝘪𝘴𝘤𝘭𝘢𝘪𝘮𝘦𝘳 𝘜𝘯𝘥𝘦𝘳 𝘚𝘦𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯 107 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘊𝘰𝘱𝘺𝘳𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘈𝘤𝘵 1976, 𝘢𝘭𝘭𝘰𝘸𝘢𝘯𝘤𝘦 𝘪𝘴 𝘮𝘢𝘥𝘦 𝘧𝘰𝘳 "𝘧𝘢𝘪𝘳 𝘶𝘴𝘦" 𝘧𝘰𝘳 𝘱𝘶𝘳𝘱𝘰𝘴𝘦𝘴 𝘴𝘶𝘤𝘩 𝘢𝘴 𝘤𝘳𝘪𝘵𝘪𝘤𝘪𝘴𝘮, 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦𝘯𝘵𝘪𝘯𝘨, 𝘯𝘦𝘸𝘴 𝘳𝘦𝘱𝘰𝘳𝘵𝘪𝘯𝘨, 𝘵𝘦𝘢𝘤𝘩𝘪𝘯𝘨, 𝘴𝘤𝘩𝘰𝘭𝘢𝘳𝘴𝘩𝘪𝘱, 𝘢𝘯𝘥 𝘳𝘦𝘴𝘦𝘢𝘳𝘤𝘩. 𝘍𝘢𝘪𝘳 𝘶𝘴𝘦 𝘪𝘴 𝘢 𝘶𝘴𝘦 𝘱𝘦𝘳𝘮𝘪𝘵𝘵𝘦𝘥 𝘣𝘺 𝘤𝘰𝘱𝘺𝘳𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘶𝘵𝘦 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘮𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘰𝘵𝘩𝘦𝘳𝘸𝘪𝘴𝘦 𝘣𝘦 𝘪𝘯𝘧𝘳𝘪𝘯𝘨𝘪𝘯𝘨. 𝘕𝘰𝘯-𝘱𝘳𝘰𝘧𝘪𝘵, 𝘦𝘥𝘶𝘤𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘰𝘳 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘶𝘴𝘦 𝘵𝘪𝘱𝘴 𝘵𝘩𝘦 𝘣𝘢𝘭𝘢𝘯𝘤𝘦 𝘪𝘯 𝘧𝘢𝘷𝘰𝘳 𝘰𝘧 𝘧𝘢𝘪𝘳 𝘶𝘴𝘦.
𝘐 𝘩𝘢𝘷𝘦 𝘶𝘱𝘭𝘰𝘢𝘥𝘦𝘥 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘧𝘰𝘳 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘳𝘺, 𝘤𝘳𝘪𝘵𝘪𝘤𝘪𝘴𝘮, 𝘦𝘷𝘢𝘭𝘶𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯, and 𝘵𝘰 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘳𝘷𝘦 𝘪𝘵 𝘧𝘰𝘳 𝘦𝘥𝘶𝘤𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘶𝘴𝘢𝘨𝘦. 𝘛𝘩𝘪𝘴 𝘪𝘴 𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘵𝘰 𝘴𝘢𝘷𝘦 𝘢𝘯𝘥 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵 𝘧𝘰𝘳 𝘯𝘰𝘯-𝘱𝘳𝘰𝘧𝘪𝘵 𝘱𝘶𝘳𝘱𝘰𝘴𝘦𝘴 (𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘳𝘺, 𝘤𝘳𝘪𝘵𝘪𝘤𝘪𝘴𝘮, 𝘢𝘳𝘵𝘪𝘴𝘵𝘪𝘤 𝘦𝘷𝘢𝘭𝘶𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯, 𝘦𝘥𝘶𝘤𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘶𝘴𝘢𝘨𝘦) 𝘰𝘯𝘭𝘺. 𝘛𝘩𝘦𝘳𝘦𝘧𝘰𝘳𝘦, 𝘵𝘩𝘦 𝘶𝘴𝘦 𝘰𝘧 𝘮𝘢𝘵𝘦𝘳𝘪𝘢𝘭𝘴 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘱𝘰𝘴𝘵 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘵𝘪𝘵𝘶𝘵𝘦𝘴 𝘢 ‘𝘍𝘈𝘐𝘙 𝘜𝘚𝘌’ 𝘰𝘧 𝘢𝘯𝘺 𝘴𝘶𝘤𝘩 𝘤𝘰𝘱𝘺𝘳𝘪𝘨𝘩𝘵𝘦𝘥 𝘮𝘢𝘵𝘦𝘳𝘪𝘢𝘭; 𝘵𝘩𝘦 𝘮𝘢𝘵𝘦𝘳𝘪𝘢𝘭 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘱𝘰𝘴𝘵 𝘪𝘴 𝘥𝘪𝘴𝘵𝘳𝘪𝘣𝘶𝘵𝘦𝘥 𝘸𝘪𝘵𝘩𝘰𝘶𝘵 𝘱𝘳𝘰𝘧𝘪𝘵 𝘢𝘯𝘥 𝘵𝘩𝘦 𝘪𝘯𝘤𝘭𝘶𝘥𝘦𝘥 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘦𝘯𝘵 𝘪𝘴 𝘧𝘰𝘳 𝘳𝘦𝘴𝘦𝘢𝘳𝘤𝘩 𝘢𝘯𝘥 𝘦𝘥𝘶𝘤𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘱𝘶𝘳𝘱𝘰𝘴𝘦𝘴.
-
𝘚𝘱𝘦𝘦𝘤𝘩𝘦𝘴 𝘸𝘳𝘪𝘵𝘵𝘦𝘯 𝘢𝘯𝘥 𝘨𝘪𝘷𝘦𝘯 𝘣𝘺 𝘦𝘮𝘱𝘭𝘰𝘺𝘦𝘦𝘴 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘧𝘦𝘥𝘦𝘳𝘢𝘭 𝘨𝘰𝘷𝘦𝘳𝘯𝘮𝘦𝘯𝘵 (𝘵𝘩𝘦 𝘗𝘳𝘦𝘴𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵 𝘢𝘯𝘥 𝘊𝘰𝘯𝘨𝘳𝘦𝘴𝘴𝘮𝘦𝘯 𝘧𝘰𝘳 𝘦𝘹𝘢𝘮𝘱𝘭𝘦) 𝘢𝘳𝘦 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘱𝘶𝘣𝘭𝘪𝘤 𝘥𝘰𝘮𝘢𝘪𝘯. 𝘛𝘩𝘪𝘴 𝘪𝘴 𝘣𝘦𝘤𝘢𝘶𝘴𝘦 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘨𝘦𝘯𝘦𝘳𝘢𝘭 𝘳𝘶𝘭𝘦 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘢𝘭𝘭 𝘸𝘰𝘳𝘬𝘴 𝘤𝘳𝘦𝘢𝘵𝘦𝘥 𝘣𝘺 𝘵𝘩𝘦 𝘧𝘦𝘥𝘦𝘳𝘢𝘭 𝘨𝘰𝘷𝘦𝘳𝘯𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘢𝘳𝘦 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘱𝘶𝘣𝘭𝘪𝘤 𝘥𝘰𝘮𝘢𝘪𝘯.
17 𝘜𝘚𝘊 𝘚𝘦𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯 101 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘦𝘴 𝘪𝘯 𝘳𝘦𝘭𝘦𝘷𝘢𝘯𝘵 𝘱𝘢𝘳𝘵: 𝘈 “𝘸𝘰𝘳𝘬 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘜𝘯𝘪𝘵𝘦𝘥 𝘚𝘵𝘢𝘵𝘦𝘴 𝘎𝘰𝘷𝘦𝘳𝘯𝘮𝘦𝘯𝘵” 𝘪𝘴 𝘢 𝘸𝘰𝘳𝘬 𝘱𝘳𝘦𝘱𝘢𝘳𝘦𝘥 𝘣𝘺 𝘢𝘯 𝘰𝘧𝘧𝘪𝘤𝘦𝘳 𝘰𝘳 𝘦𝘮𝘱𝘭𝘰𝘺𝘦𝘦 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘜𝘯𝘪𝘵𝘦𝘥 𝘚𝘵𝘢𝘵𝘦𝘴 𝘎𝘰𝘷𝘦𝘳𝘯𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘢𝘴 𝘱𝘢𝘳𝘵 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯’𝘴 𝘰𝘧𝘧𝘪𝘤𝘪𝘢𝘭 𝘥𝘶𝘵𝘪𝘦𝘴.
𝘍𝘈𝘐𝘙-𝘜𝘚𝘌 𝘊𝘖𝘗𝘠𝘙𝘐𝘎𝘏𝘛 𝘋𝘐𝘚𝘊𝘓𝘈𝘐𝘔𝘌𝘙
* 𝘊𝘰𝘱𝘺𝘳𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘋𝘪𝘴𝘤𝘭𝘢𝘪𝘮𝘦𝘳 𝘜𝘯𝘥𝘦𝘳 𝘚𝘦𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯 107 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘊𝘰𝘱𝘺𝘳𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘈𝘤𝘵 1976, 𝘢𝘭𝘭𝘰𝘸𝘢𝘯𝘤𝘦 𝘪𝘴 𝘮𝘢𝘥𝘦 𝘧𝘰𝘳 "𝘧𝘢𝘪𝘳 𝘶𝘴𝘦" 𝘧𝘰𝘳 𝘱𝘶𝘳𝘱𝘰𝘴𝘦𝘴 𝘴𝘶𝘤𝘩 𝘢𝘴 𝘤𝘳𝘪𝘵𝘪𝘤𝘪𝘴𝘮, 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦𝘯𝘵𝘪𝘯𝘨, 𝘯𝘦𝘸𝘴 𝘳𝘦𝘱𝘰𝘳𝘵𝘪𝘯𝘨, 𝘵𝘦𝘢𝘤𝘩𝘪𝘯𝘨, 𝘴𝘤𝘩𝘰𝘭𝘢𝘳𝘴𝘩𝘪𝘱, 𝘢𝘯𝘥 𝘳𝘦𝘴𝘦𝘢𝘳𝘤𝘩. 𝘍𝘢𝘪𝘳 𝘶𝘴𝘦 𝘪𝘴 𝘢 𝘶𝘴𝘦 𝘱𝘦𝘳𝘮𝘪𝘵𝘵𝘦𝘥 𝘣𝘺 𝘤𝘰𝘱𝘺𝘳𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘶𝘵𝘦 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘮𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘰𝘵𝘩𝘦𝘳𝘸𝘪𝘴𝘦 𝘣𝘦 𝘪𝘯𝘧𝘳𝘪𝘯𝘨𝘪𝘯𝘨. 𝘕𝘰𝘯-𝘱𝘳𝘰𝘧𝘪𝘵, 𝘦𝘥𝘶𝘤𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘰𝘳 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘶𝘴𝘦 𝘵𝘪𝘱𝘴 𝘵𝘩𝘦 𝘣𝘢𝘭𝘢𝘯𝘤𝘦 𝘪𝘯 𝘧𝘢𝘷𝘰𝘳 𝘰𝘧 𝘧𝘢𝘪𝘳 𝘶𝘴𝘦.
𝘐 𝘩𝘢𝘷𝘦 𝘶𝘱𝘭𝘰𝘢𝘥𝘦𝘥 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘧𝘰𝘳 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘳𝘺, 𝘤𝘳𝘪𝘵𝘪𝘤𝘪𝘴𝘮, 𝘦𝘷𝘢𝘭𝘶𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯, and 𝘵𝘰 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘳𝘷𝘦 𝘪𝘵 𝘧𝘰𝘳 𝘦𝘥𝘶𝘤𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘶𝘴𝘢𝘨𝘦. 𝘛𝘩𝘪𝘴 𝘪𝘴 𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘵𝘰 𝘴𝘢𝘷𝘦 𝘢𝘯𝘥 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵 𝘧𝘰𝘳 𝘯𝘰𝘯-𝘱𝘳𝘰𝘧𝘪𝘵 𝘱𝘶𝘳𝘱𝘰𝘴𝘦𝘴 (𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘳𝘺, 𝘤𝘳𝘪𝘵𝘪𝘤𝘪𝘴𝘮, 𝘢𝘳𝘵𝘪𝘴𝘵𝘪𝘤 𝘦𝘷𝘢𝘭𝘶𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯, 𝘦𝘥𝘶𝘤𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘶𝘴𝘢𝘨𝘦) 𝘰𝘯𝘭𝘺. 𝘛𝘩𝘦𝘳𝘦𝘧𝘰𝘳𝘦, 𝘵𝘩𝘦 𝘶𝘴𝘦 𝘰𝘧 𝘮𝘢𝘵𝘦𝘳𝘪𝘢𝘭𝘴 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘱𝘰𝘴𝘵 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘵𝘪𝘵𝘶𝘵𝘦𝘴 𝘢 ‘𝘍𝘈𝘐𝘙 𝘜𝘚𝘌’ 𝘰𝘧 𝘢𝘯𝘺 𝘴𝘶𝘤𝘩 𝘤𝘰𝘱𝘺𝘳𝘪𝘨𝘩𝘵𝘦𝘥 𝘮𝘢𝘵𝘦𝘳𝘪𝘢𝘭; 𝘵𝘩𝘦 𝘮𝘢𝘵𝘦𝘳𝘪𝘢𝘭 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘱𝘰𝘴𝘵 𝘪𝘴 𝘥𝘪𝘴𝘵𝘳𝘪𝘣𝘶𝘵𝘦𝘥 𝘸𝘪𝘵𝘩𝘰𝘶𝘵 𝘱𝘳𝘰𝘧𝘪𝘵 𝘢𝘯𝘥 𝘵𝘩𝘦 𝘪𝘯𝘤𝘭𝘶𝘥𝘦𝘥 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘦𝘯𝘵 𝘪𝘴 𝘧𝘰𝘳 𝘳𝘦𝘴𝘦𝘢𝘳𝘤𝘩 𝘢𝘯𝘥 𝘦𝘥𝘶𝘤𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘱𝘶𝘳𝘱𝘰𝘴𝘦𝘴.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.