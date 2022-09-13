نه به حکومت موروثی آنهم ابراهیمی ! نه به سید مجتبی نه به سیده نور زهرا !

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براستی دلیل اصلی زور زدن بیت #خامنه_ای برای جا انداختن سید مجتبی و سلطنت اسلامی چیست؟ یا تبلیغات فراوان رسانه های بیگانه مانند تلویزیون #منوتو برای تحمیل #حکومت_موروثی #پهلوی به جای #حکومت_انتخابی به مردم ایران برای چیست؟ دور باطل حکومت خانوادگی آنهم خانواده های غیر ایرانی و بیگانه و ابراهیمی بر #ایران اشغالی ما کی شکسته میشود؟ رقابت دو بچه #سید ابراهیمی ٬ #سید_مجتبی و #سیده_نورزهرا برای اشغال ایران چگونه است؟ چرا حکومت موروثی در ایران دورباطل است و جز تحجر و باندبازی و درباربازی یا بیت بازی چیزی به ارمغان نخواهد آورد؟ چرا بهترین وسیله استثمار ایران به دست #کانونهای_قدرت حکومت عقب مانده موروثی است تا دم کد خدا را ببینند و دهکده را غارت کنند؟ چرا حکومت مطلوب در ایران باستان حکومت انتخابی یا #پادشاهی_انتخابی بوده است؟ چگونه فرهنگ عقب افتاده ابراهیمی و ادیان ابراهیمی توارث را در میان رهبران سیاسی و مذهبی جاری کرد؟ چرا حکومت موروثی مخالف عدالت اجتماعی است و هیچگاه حتی در اروپا نمی تواند کاملا دموکراتیک باشد؟ چرا طرفداران حکومت موروثی عوام فریب یا بیسوادند و سفسطه های آنها چگونه است؟ آیا براستی شکل حکومت آنهم در خاورمیانه مهم نیست و محتوا مهم است یا اینکه محتوا شکل ظرف را می گیرد؟ برای گرفتن پاسخ این پرسش ها و نقد حکومت موروثی این برنامه را ببینید.
این برنامه #سیاست_از_نگاه_دانش با اجرای دوست همرزمم #شهبد_امیری که پخش مستقیم میشود را ببینید وآنرا
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