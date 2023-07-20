Μία Γερμανίδα Ευρωβουλευτής η Κριστίν Άντερσον λέει το ΟΧΙ, οι ρόλοι αντιστράφηκαν ?

👉 Η Γερμανίδα Eυρωβουλευτής Κριστίν Άντερσον: "Είστε μισάνθρωποι παγκοσμιοποιητές! Θα σaς διαλύσουμε!!!"

📍Στις 4 Ιουλίου 2023 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, Ευρωβουλευτές και 7 αντιπρόσωποι από τις αντίστοιχες χώρες τους συναντήθηκαν στην εκδήλωση "Trust & Freedom [Εμπιστοσύνη και Ελευθερία]" για να ξεκινήσουν μια πρωτοβουλία πολιτών για την αμφισβήτηση της προτεινόμενης από τον ΠΟΥ Συνθήκης για την Πανδημία και των τροποποιήσεων των Διεθνών Υγειονομικών Κανονισμών.

‼️"Είμαστε εδώ για να σας πούμε ότι είστε εσείς που επιλέξατε αυτόν τον πόλεμο, και θα τον έχετε: ας πολεμήσουμε! Είμαστε εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο... εσείς είστε μια μικρή, περιθωριακή μειοψηφία. Και θα σας τσακίσουμε! Και δεν θα κουραστούμε μέχρι να το πετύχουμε".

‼️‼️Ετοιμαστείτε, η μάχη ξεκίνησε! Κριστίν Άντερσον προς τους παγκοσμιοποιητές - "Ας πολεμήσουμε!"

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