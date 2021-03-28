© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
EMPOWER YOUR SELF USE OUR LEGAL LETTER TEMPLATES AND SAY NO. (see description)
Follow
1
Share
Report
123 views • March 28, 2021
With this initiative, our goal is to be able to show people that they don't need to doubt themselves. With access to the right resources, people can become empowered by their own abilities and gain the confidence to decline a vaccine, mask or situation that they felt coerced to be in.
use our legal letter templates
• TEMPLATE LETTERS
• FLU MIST REFUSAL TEMPLATE
• GP VACCINE REFUSAL TEMPLATE
• SCHOOL COVID LETTER TEMPLATE
• REFUSAL OF FACEMASKS IN THE WORKPLACE TEMPLATE
• EXEMPTION FROM MASKS IN SCHOOL TEMPLATE
• REFUSAL OF ENTRY (NO MASK) COMPLAINT
• DECLINE OF PCR TESTING IN THE WORK PLACE
• NOTICE FOR BUSINESS OWNERS
• DECLINE OF PCR TEST (SCHOOLS)
• VACCINE LIABILITY TEMPLATE
• COVID VACCINE REFUSAL FOR THE WORKPLACE
• DECLINE OF LATERAL FLOW TESTING IN THE WORKPLACE
• DECLINE OF LATERAL FLOW TESTING IN SCHOOLS
• DECLINE TESTING BEFORE A MEDICAL PROCEDURE
• TV LICENSING CANCELLATION PROCESS (UK ONLY)
• SMART METER REFUSAL/LIABILITY LETTER
• GDPR BUSINESS LIABILITY LETTER
https://www.powertothepeopleuk.com
use our legal letter templates
• TEMPLATE LETTERS
• FLU MIST REFUSAL TEMPLATE
• GP VACCINE REFUSAL TEMPLATE
• SCHOOL COVID LETTER TEMPLATE
• REFUSAL OF FACEMASKS IN THE WORKPLACE TEMPLATE
• EXEMPTION FROM MASKS IN SCHOOL TEMPLATE
• REFUSAL OF ENTRY (NO MASK) COMPLAINT
• DECLINE OF PCR TESTING IN THE WORK PLACE
• NOTICE FOR BUSINESS OWNERS
• DECLINE OF PCR TEST (SCHOOLS)
• VACCINE LIABILITY TEMPLATE
• COVID VACCINE REFUSAL FOR THE WORKPLACE
• DECLINE OF LATERAL FLOW TESTING IN THE WORKPLACE
• DECLINE OF LATERAL FLOW TESTING IN SCHOOLS
• DECLINE TESTING BEFORE A MEDICAL PROCEDURE
• TV LICENSING CANCELLATION PROCESS (UK ONLY)
• SMART METER REFUSAL/LIABILITY LETTER
• GDPR BUSINESS LIABILITY LETTER
https://www.powertothepeopleuk.com
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.