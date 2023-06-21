The Tychos, vårt geoaxiala binära solsystem, ett föredrag av Patrik Holmqvist

Den moderna vetenskapen säger sig vara sprungen ur förståelsen av att det är jorden som kretsar kring solen men tänk om det i själva verket är tvärt om att det är solen som kretsar kring jorden. Under föredraget läggs det fram bevis för att det verkligen förhåller sig så och hur mycket kan vi i så fall lita på vår moderna vetenskap?

De flesta vetenskapsmän idag ställer sig bakom den vetenskapliga metoden vilken innebär att man ställer upp en hypotes och sedan försöker att motbevisa den. Lyckas man inte motbevisa den, håller man tesen som den mest troliga förklaringen till det fenomen man vill beskriva. Under tusentals år ända fram till 1600-talet var i stort sett alla som intresserade sig för astronomi överens om att det var Solen som kretsade kring Jorden och inte tvärt om. Vad få idag känner till är att i många decennier efter den Kopernikanska revolutionen så fortsatte många av dåtidens astronomer att hålla Tycho Brahes solsystemsmodell som den mest troliga då den stämde bäst överens med de observationer man kunde genomföra av himlakropparnas rörelser. Med tiden har den Kopernikanska solsystemsmodellen blivit vedertagen sanning inom vetenskapen trots att man erkänner officiellt att det fortfarande finns många fenomen den inte kan förklara. Många idag sätter sin tilltro till experter och vetenskapsmän för att forma sin syn på världen och det finns för mycket prestige investerat i vetenskapliga kretsar för att ens kunna tänka tanken att det skulle kunna vara någonting fel med själva grundbulten i de vetenskapliga teorierna.

Den fristående forskaren Simon Shack har ingen koppling till något universitet eller någon högre utbildning och kanske är det just därför han som sanningssökare kunnat ställa upp hypotesen ”kanske hade Tycho Brahe nästan rätt ändå” och börjat sitt sökande efter den felande länken som dåtidens astronomer brottats med. Idag känner han sig tämligen säker på att han har hittat den och i sin bok ”The Tychos - Our Geoaxial Binary System” (2018, en ny omarbetad utgåva efter fem års fortsatta studier är på väg) har han tagit upp stafettpinnen efter Tycho Brahe och visar bortom allt rimligt tvivel att Kopernikus hade fel och att Brahe hade nästan rätt.

Föredraget hölls i Stockholm den 11:e juni 2023

För mer information om Tychosmodellen se www.tychos.space