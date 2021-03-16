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Στίχοι : ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ
Θα ΠΑΡΩ μιαν ΑΝΗΦΟΡΙΑ, θα ΠΑΡΩ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ,
να ΒΡΩ τα ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ που ΠΑΝ στη ΛΕΥΤΕΡΙΑ.
Θα ΑΦΗΣΩ ΑΔΕΛΦΙΑ, ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ, τη ΜΑΝΑ, τον ΠΑΤΕΡΑ,
ΜΕΣ' στα ΛΑΓΚΑΔΙΑ πέρα και στις ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΕΣ,
ΜΕΣ' στα ΛΑΓΚΑΔΙΑ πέρα και στις ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΕΣ
ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ για την ΛΕΥΤΕΡΙΑ, θα’ χω ΠΑΡΕΑ ΜΟΝΗ,
ΚΑΤΑΛΕΥΚΟ το ΧΙΟΝΙ, ΒΟΥΝΑ και ΡΕΜΑΤΙΕΣ.
ΤΩΡΑ κι αν είναι ΧΕΙΜΩΝΙΑ, ΘΑ ΄ΡΘΕΙ το ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
τη ΛΕΥΤΕΡΙΑ να φέρει σε ΠΟΛΕΙΣ και ΧΩΡΙΑ,
τη ΛΕΥΤΕΡΙΑ να φέρει σε ΠΟΛΕΙΣ και ΧΩΡΙΑ.
Θα ΠΑΡΩ μιαν ΑΝΗΦΟΡΙΑ, θα ΠΑΡΩ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ,
να ΒΡΩ τα ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ που ΠΑΝ στη ΛΕΥΤΕΡΙΑ.
Τα ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ θ’ ΑΝΕΒΩ, θα ΜΠΩ σ’ ένα ΠΑΛΑΤΙ,
το ΞΕΡΩ, (δεν) θα’ ναι ΑΠΑΤΗ, δε ΘΑ’ ΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟ,
το ΞΕΡΩ, (δεν) θα’ ναι ΑΠΑΤΗ, δε ΘΑ’ ΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟ.
(=ΟΧΙ ΛΕΒΕΝΤΗ ΜΟΥ, ΕΦΤΑΣΕ Η ΩΡΑ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟ...)
Μες στο ΠΑΛΑΤΙ θα ΓΥΡΝΩ, ώσπου να ΒΡΩ τον ΘΡΟΝΟ
ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ (=ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ) μια μόνο θα ΚΑΘΕΤΑΙ σ’ αυτόν.
ΚΟΡΗ ΠΑΝΩΡΙΑ θα της πω, ΑΝΟΙΞΕ τα ΦΤΕΡΑ σου
και ΠΑΡΕ ΜΕ ΚΟΝΤΑ ΣΟΥ, ΜΟΝΑΧΑ ΑΥΤΟ ΖΗΤΩ,
και ΠΑΡΕ ΜΕ ΚΟΝΤΑ ΣΟΥ, ΜΟΝΑΧΑ ΑΥΤΟ ΖΗΤΩ.
"ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΠΑΛΑΙΟΙ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ,
ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΟΓΙΑ ΤΑ ΓΡΑΦΩ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ,
ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΗΣΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙ,
ΕΝΑΝ ΧΑΜΕΝΟ ΑΔΕΛΦΟ, ΕΝΑ ΠΑΛΙΟ ΤΟΥ ΦΙΛΟ,
ΑΣ ΠΑΡΕΙ ΜΙΑ ΑΝΗΦΟΡΙΑ, ΑΣ ΠΑΡΕΙ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ,
ΝΑ ΒΡΕΙ ΤΑ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ, ΠΟΥ ΠΑΝ ΣΤΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ,
ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΖΙ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΚΑΙ ΕΜΕΝΑ,
........................., ΑΝ ΖΩ, ΘΑ ΜΕ ΕΥΡΕΙ ΕΚΕΙ,
........................., ΑΝ ΖΩ, ΘΑ ΜΕ ΕΥΡΕΙ.......... ΕΚΕΙ".