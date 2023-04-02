Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 70.Читает Автор. https://youtu.be/XHxUOcU9taU

Список вопросов.

00:00 — Вступление.

00:33 — Как этого избежать или хотя бы замедлить старение человека?

03:03 — Вопрос о яркой Звезде.

04:56 — Сомнение — это состояние маловерия?

06:07 — Если у человека плохая терморегуляция, то что это значит?

06:51 — О качестве простоты. В чём его ценность?

08:09 — Можно ли назвать Землю планетой совсем другого рода, чем обычные круглые планеты с их спутниками?

09:10 — Говарилось, что сейчас (с 2021 на 2022 гг.) новый виток, новая ступень, в чём она заключается?

09:34 — Душа и сознание — световод?

10:22 — Есть ли различие при чтении Молитвы Света вслух или мысленно?

10:52 — Как это Матерь Мира Обращается в Молитве Сама к Себе?

12:43 — Что такое духовность, чем она определяется?

13:32 — Встречалось в интернете интересная мысль: «Мечты любят сбываться». Насколько это соответствует реальности?

Скачайте Архив Сайта по зсылке — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет). Или на Telegram-Канале — https://t.me/usmalos (Доступно скачивание всех Материалов Сайта и Авторского Видеоканала «Виктория ПреобРАженская»).

Да Будет Свет!

Текстовая версия (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2023 гг.») https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-70

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда, Действительный член Руського Физического Общества. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».

(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).

ПОДПИШИТЕСЬ на Канал «VictoriaRA» - https://www.brighteon.com/channels/victoriara Для этого необходимо нажать на кнопку «SUBSCRIBE» - «ПОДПИСАТЬСЯ» (после простой регистрации с использованием только эл. ящика и входа в созданный аккаунт).

Подписывайтесь на Telegram-Каналы

https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya

и

https://t.me/usmalos