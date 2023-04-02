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Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 70.Читает Автор. https://youtu.be/XHxUOcU9taU
Список вопросов.
00:00 — Вступление.
00:33 — Как этого избежать или хотя бы замедлить старение человека?
03:03 — Вопрос о яркой Звезде.
04:56 — Сомнение — это состояние маловерия?
06:07 — Если у человека плохая терморегуляция, то что это значит?
06:51 — О качестве простоты. В чём его ценность?
08:09 — Можно ли назвать Землю планетой совсем другого рода, чем обычные круглые планеты с их спутниками?
09:10 — Говарилось, что сейчас (с 2021 на 2022 гг.) новый виток, новая ступень, в чём она заключается?
09:34 — Душа и сознание — световод?
10:22 — Есть ли различие при чтении Молитвы Света вслух или мысленно?
10:52 — Как это Матерь Мира Обращается в Молитве Сама к Себе?
12:43 — Что такое духовность, чем она определяется?
13:32 — Встречалось в интернете интересная мысль: «Мечты любят сбываться». Насколько это соответствует реальности?
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Да Будет Свет!
Текстовая версия (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2023 гг.») https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-70
Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда, Действительный член Руського Физического Общества. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).
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