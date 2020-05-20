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Népességcsökkentés, génmódosítás és akik a tervek mögött állnak - Tényfeltáró riport
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58 views • May 20, 2020
Éveken át titulálták összeesküvés-elméletnek tájékozatlan emberek ezen terveket, de álljanak itt bizonyságul és tényszerűen saját szavaik és megszólalásaik azon befolyásos embereknek, akik a legnagyobb hatást akarják gyakorolni terveikkel és eszközeikkel egészségünkre, szabadságunkra és a jövőnkre. Tényfeltáró riport többnyire az RT News dokumentumműsoraiból és más előadásokból válogatva. - NÉPESSÉGCSÖKKENTÉS, GÉNMÓDOSÍTÁS, VÍRUSOK és OLTÁSOK.
Eredeti angol nyelvű videó: https://youtu.be/BkRirCcmrX0
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► Valójában a Bill Gates Alapítvány finanszírozza a WHO-t, tartja kézben a CDC-t - tárta fel a Fox News
https://www.alternativhirek.com/2020/05/valojaban-bill-gates-alapitvany.html
► Kissinger szerint a globális VILÁGKORMÁNY a megoldás, mert még az USA sem tudja legyőzni a CoViD-19-et egyedül
https://www.alternativhirek.com/2020/04/kissinger-szerint-globalis-vilagkormany.html
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https://www.alternativhirek.com/2020/04/jfkennedy-unokaoccse-bill-gates-altal.html
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► Orwell 2020: Koronavírus-immunitás igazolásokat akar az amerikai operatív törzs vezetője
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► A világjárványról az Elit Madonnán keresztül már a 2019-es Eurovízión üzent és figyelmeztetett az "Új Világra"
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Eredeti angol nyelvű videó: https://youtu.be/BkRirCcmrX0
A VilagHelyzete .com és az AlternativHirek.com cikkeiben minden választ megtalálsz 2011 óta!
► Valójában a Bill Gates Alapítvány finanszírozza a WHO-t, tartja kézben a CDC-t - tárta fel a Fox News
https://www.alternativhirek.com/2020/05/valojaban-bill-gates-alapitvany.html
► Kissinger szerint a globális VILÁGKORMÁNY a megoldás, mert még az USA sem tudja legyőzni a CoViD-19-et egyedül
https://www.alternativhirek.com/2020/04/kissinger-szerint-globalis-vilagkormany.html
► Globális kormányzásra és világkormányra szólít fel az Egyesült Királyság korábbi miniszterelnöke a világjárvány kapcsán!
https://www.alternativhirek.com/2020/03/globalis-kormanyzasra-es-vilagkormanyra.html
► 2020. április 7-én Robert F. Kennedy Jr., aki unokaöccse John F. Kennedy volt elnöknek, az alábbi üzenetet tette közzé a milliárdos Bill Gates-ről és annak "védőoltás-megszállottságáról"
https://www.instagram.com/p/B-s-9ZjH0YP
► J.F.Kennedy unokaöccse a Bill Gates által fejlesztett bőr alá injektálható chipre hívta fel a NY Times figyelmét
https://www.alternativhirek.com/2020/04/jfkennedy-unokaoccse-bill-gates-altal.html
❗ PROBLEM - REACTION - SOLUTION - A manipuláció alapképlete mindig működik! Globálisan is!
https://www.vilaghelyzete.com/2020/03/problem-reaction-solution-manipulacio.html
► Orwell 2020: Koronavírus-immunitás igazolásokat akar az amerikai operatív törzs vezetője
https://www.alternativhirek.com/2020/04/orwell-2020-koronavirus-immunitas.html
► A világjárványról az Elit Madonnán keresztül már a 2019-es Eurovízión üzent és figyelmeztetett az "Új Világra"
https://www.vilaghelyzete.com/2020/03/a-vilagjarvanyrol-az-elit-madonnan.html
★ ----- Important Links ----- ★
☑ Website -- VilagHelyzete
1. BLOG: http://www.VilagHelyzete.com
☑ Facebook --
2. ❗ #1.számú Facebook-oldal: https://www.facebook.com/AWAKENINGtheWORLD
3. Párhuzamos FB-oldal: https://www.facebook.com/VilagHelyzete
4. FB-oldal 'vész' esetére: https://www.facebook.com/VilagHelyzeteBlog
☑ Website -- Azonnali alternatív VilagHelyzete hírek: http://www.AlternativHirek.com
☑ Youtube-channel --
⓹ Youtube-csatorna: https://www.youtube.com/c/VilagHelyzeteTV
☑ VilagHelyzete Disqus Fórum: https://disqus.com/home/forum/vilaghelyzete/
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☐ Subscribed?
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All of my opinions in this video are my own, I was not paid to make this video. Please check my website for articles and for the Truth.
AWAKENING THE WORLD ... ... EVERY HEART MAKES A DIFFERENCE
In a world that continues to evolve, there are certain outcomes that become inevitable. The shift in human potential is one of them...
http://www.VilagHelyzete.com/
Please join the peaceful REVOLUTION of our WORLD HERE:
http://www.facebook.com/AWAKENINGtheWORLD
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