Népességcsökkentés, génmódosítás és akik a tervek mögött állnak - Tényfeltáró riport

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58 views • May 20, 2020



Eredeti angol nyelvű videó:

A VilagHelyzete .com és az AlternativHirek.com cikkeiben minden választ megtalálsz 2011 óta!

► Valójában a Bill Gates Alapítvány finanszírozza a WHO-t, tartja kézben a CDC-t - tárta fel a Fox News

https://www.alternativhirek.com/2020/05/valojaban-bill-gates-alapitvany.html

► Kissinger szerint a globális VILÁGKORMÁNY a megoldás, mert még az USA sem tudja legyőzni a CoViD-19-et egyedül

https://www.alternativhirek.com/2020/04/kissinger-szerint-globalis-vilagkormany.html

► Globális kormányzásra és világkormányra szólít fel az Egyesült Királyság korábbi miniszterelnöke a világjárvány kapcsán!

https://www.alternativhirek.com/2020/03/globalis-kormanyzasra-es-vilagkormanyra.html

► 2020. április 7-én Robert F. Kennedy Jr., aki unokaöccse John F. Kennedy volt elnöknek, az alábbi üzenetet tette közzé a milliárdos Bill Gates-ről és annak "védőoltás-megszállottságáról"

https://www.instagram.com/p/B-s-9ZjH0YP

► J.F.Kennedy unokaöccse a Bill Gates által fejlesztett bőr alá injektálható chipre hívta fel a NY Times figyelmét

https://www.alternativhirek.com/2020/04/jfkennedy-unokaoccse-bill-gates-altal.html

❗ PROBLEM - REACTION - SOLUTION - A manipuláció alapképlete mindig működik! Globálisan is!

https://www.vilaghelyzete.com/2020/03/problem-reaction-solution-manipulacio.html

► Orwell 2020: Koronavírus-immunitás igazolásokat akar az amerikai operatív törzs vezetője

https://www.alternativhirek.com/2020/04/orwell-2020-koronavirus-immunitas.html

► A világjárványról az Elit Madonnán keresztül már a 2019-es Eurovízión üzent és figyelmeztetett az "Új Világra"

https://www.vilaghelyzete.com/2020/03/a-vilagjarvanyrol-az-elit-madonnan.html



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http://www.facebook.com/AWAKENINGtheWORLD Éveken át titulálták összeesküvés-elméletnek tájékozatlan emberek ezen terveket, de álljanak itt bizonyságul és tényszerűen saját szavaik és megszólalásaik azon befolyásos embereknek, akik a legnagyobb hatást akarják gyakorolni terveikkel és eszközeikkel egészségünkre, szabadságunkra és a jövőnkre. Tényfeltáró riport többnyire az RT News dokumentumműsoraiból és más előadásokból válogatva. - NÉPESSÉGCSÖKKENTÉS, GÉNMÓDOSÍTÁS, VÍRUSOK és OLTÁSOK.Eredeti angol nyelvű videó: https://youtu.be/BkRirCcmrX0 A VilagHelyzete .com és az AlternativHirek.com cikkeiben minden választ megtalálsz 2011 óta!► Valójában a Bill Gates Alapítvány finanszírozza a WHO-t, tartja kézben a CDC-t - tárta fel a Fox News► Kissinger szerint a globális VILÁGKORMÁNY a megoldás, mert még az USA sem tudja legyőzni a CoViD-19-et egyedül► Globális kormányzásra és világkormányra szólít fel az Egyesült Királyság korábbi miniszterelnöke a világjárvány kapcsán!► 2020. április 7-én Robert F. Kennedy Jr., aki unokaöccse John F. Kennedy volt elnöknek, az alábbi üzenetet tette közzé a milliárdos Bill Gates-ről és annak "védőoltás-megszállottságáról"► J.F.Kennedy unokaöccse a Bill Gates által fejlesztett bőr alá injektálható chipre hívta fel a NY Times figyelmét❗ PROBLEM - REACTION - SOLUTION - A manipuláció alapképlete mindig működik! Globálisan is!► Orwell 2020: Koronavírus-immunitás igazolásokat akar az amerikai operatív törzs vezetője► A világjárványról az Elit Madonnán keresztül már a 2019-es Eurovízión üzent és figyelmeztetett az "Új Világra"★ ----- Important Links ----- ★☑ Website -- VilagHelyzete1. BLOG: http://www.VilagHelyzete.com ☑ Facebook --2. ❗ #1.számú Facebook-oldal: https://www.facebook.com/AWAKENINGtheWORLD 3. Párhuzamos FB-oldal: https://www.facebook.com/VilagHelyzete 4. FB-oldal 'vész' esetére: https://www.facebook.com/VilagHelyzeteBlog ☑ Website -- Azonnali alternatív VilagHelyzete hírek: http://www.AlternativHirek.com ☑ Youtube-channel --⓹ Youtube-csatorna: https://www.youtube.com/c/VilagHelyzeteTV ☑ VilagHelyzete Disqus Fórum: https://disqus.com/home/forum/vilaghelyzete/ ➡️ ➡️ ➡️★ ----- Important Links ----- ★☑ Watched the video!☐ Liked?☐ Subscribed?--------------------------------------All of my opinions in this video are my own, I was not paid to make this video. Please check my website for articles and for the Truth.AWAKENING THE WORLD ... ... EVERY HEART MAKES A DIFFERENCEIn a world that continues to evolve, there are certain outcomes that become inevitable. The shift in human potential is one of them...Please join the peaceful REVOLUTION of our WORLD HERE: Keywords awakeningdeep statetruthconspiracydepopulationagenda21henry kissingerbill gates

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