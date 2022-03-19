Игорь Стрелков: Обострение на Донбассе, экономическая несправедливость в РФ и другое (12.03.21)

Игорь Стрелков 473 followers Follow 0 Share Add to... Share Report

209 views • March 19, 2022





Экономика для русских. Игорь Стрелков. Каким образом надо исправить экономическую ситуацию в России? Русские националисты тоже за социальную справедливость. Обострение на Донбассе. Игорь Стрелков про олигархов и экономику.



00:00 - техническое начало,

1:22 - начало,

2:16 - обострение в Донбассе,

6:57 - подготовка к наступлению или имитация,

10:15 - состояние дел в корпусах ДНР-ЛНР,

13:48 - югославское дежа вю,

16:13 - сценарий отмазки при разгроме,

18:07 - причины обострения,

21:50 - сценарий прорыва обороны,

29:58 - контрмеры и политическая воля,

31:50 - удобный ли сейчас момент для украинского наступления,

33:59 - информированность Путина,

36:37 - реакция в РФ в случае сдачи Донбасса,

40:30 - что делать?

46:48 - экономический кризис, оценка действий власти,

52:10 - демографические проблемы,

55:50 - паразитные госпрограммы,

57:26 - частная собственность в РФ, реституция,

1:06:35 - земельная реформа Врангеля,

1:10:12 - олигархия и власть,

1:19:55 - независимые профсоюзы,

1:22:46 - олигархи, мафии и кланы,

1:25:25 - в коррупции ли главная проблема России,

1:27:00 - компрадорская система,

1:37:09 - борется Навальный за власть или он симулякр,

1:41:40 - кто будет управлять гипотетической национальной Россией,

1:46:16 - монархия в РФ,

1:48:45 - компрадорская система,

1:52:56 - Ельцин и Путин,

2:00:02 - поток негатива на власть,

2:01:39 - Баркашов,

2:01:46 - начинать нужно с команды,

2:02:57 - Байден, США и РФ,

2:07:40 - Прибалтика, Лукашенко и РФ,

2:11:58 - Бронзовый солдат, дело Кононова,

2:17:21 - о национализме,

2:21:14 - Болдырев, Грудинин,

2:24:28 - наступление власти на Интернет,

2:28:19 - Белоруссия, единая армия, нефтетрафик.



Источник: Сергей Задумов Стрим на канале "Русский Интерес" 12 марта 2021 годаЭкономика для русских. Игорь Стрелков. Каким образом надо исправить экономическую ситуацию в России? Русские националисты тоже за социальную справедливость. Обострение на Донбассе. Игорь Стрелков про олигархов и экономику.00:00 - техническое начало,1:22 - начало,2:16 - обострение в Донбассе,6:57 - подготовка к наступлению или имитация,10:15 - состояние дел в корпусах ДНР-ЛНР,13:48 - югославское дежа вю,16:13 - сценарий отмазки при разгроме,18:07 - причины обострения,21:50 - сценарий прорыва обороны,29:58 - контрмеры и политическая воля,31:50 - удобный ли сейчас момент для украинского наступления,33:59 - информированность Путина,36:37 - реакция в РФ в случае сдачи Донбасса,40:30 - что делать?46:48 - экономический кризис, оценка действий власти,52:10 - демографические проблемы,55:50 - паразитные госпрограммы,57:26 - частная собственность в РФ, реституция,1:06:35 - земельная реформа Врангеля,1:10:12 - олигархия и власть,1:19:55 - независимые профсоюзы,1:22:46 - олигархи, мафии и кланы,1:25:25 - в коррупции ли главная проблема России,1:27:00 - компрадорская система,1:37:09 - борется Навальный за власть или он симулякр,1:41:40 - кто будет управлять гипотетической национальной Россией,1:46:16 - монархия в РФ,1:48:45 - компрадорская система,1:52:56 - Ельцин и Путин,2:00:02 - поток негатива на власть,2:01:39 - Баркашов,2:01:46 - начинать нужно с команды,2:02:57 - Байден, США и РФ,2:07:40 - Прибалтика, Лукашенко и РФ,2:11:58 - Бронзовый солдат, дело Кононова,2:17:21 - о национализме,2:21:14 - Болдырев, Грудинин,2:24:28 - наступление власти на Интернет,2:28:19 - Белоруссия, единая армия, нефтетрафик.Источник: Сергей Задумов https://www.youtube.com/channel/UCj837tBwGFjcKyVriMp_6pA Keywords russiaputinukrainecrisisstrelkov

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