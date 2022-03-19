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Игорь Стрелков: Обострение на Донбассе, экономическая несправедливость в РФ и другое (12.03.21)
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209 views • March 19, 2022
Стрим на канале "Русский Интерес" 12 марта 2021 года
Экономика для русских. Игорь Стрелков. Каким образом надо исправить экономическую ситуацию в России? Русские националисты тоже за социальную справедливость. Обострение на Донбассе. Игорь Стрелков про олигархов и экономику.
00:00 - техническое начало,
1:22 - начало,
2:16 - обострение в Донбассе,
6:57 - подготовка к наступлению или имитация,
10:15 - состояние дел в корпусах ДНР-ЛНР,
13:48 - югославское дежа вю,
16:13 - сценарий отмазки при разгроме,
18:07 - причины обострения,
21:50 - сценарий прорыва обороны,
29:58 - контрмеры и политическая воля,
31:50 - удобный ли сейчас момент для украинского наступления,
33:59 - информированность Путина,
36:37 - реакция в РФ в случае сдачи Донбасса,
40:30 - что делать?
46:48 - экономический кризис, оценка действий власти,
52:10 - демографические проблемы,
55:50 - паразитные госпрограммы,
57:26 - частная собственность в РФ, реституция,
1:06:35 - земельная реформа Врангеля,
1:10:12 - олигархия и власть,
1:19:55 - независимые профсоюзы,
1:22:46 - олигархи, мафии и кланы,
1:25:25 - в коррупции ли главная проблема России,
1:27:00 - компрадорская система,
1:37:09 - борется Навальный за власть или он симулякр,
1:41:40 - кто будет управлять гипотетической национальной Россией,
1:46:16 - монархия в РФ,
1:48:45 - компрадорская система,
1:52:56 - Ельцин и Путин,
2:00:02 - поток негатива на власть,
2:01:39 - Баркашов,
2:01:46 - начинать нужно с команды,
2:02:57 - Байден, США и РФ,
2:07:40 - Прибалтика, Лукашенко и РФ,
2:11:58 - Бронзовый солдат, дело Кононова,
2:17:21 - о национализме,
2:21:14 - Болдырев, Грудинин,
2:24:28 - наступление власти на Интернет,
2:28:19 - Белоруссия, единая армия, нефтетрафик.
Источник: Сергей Задумов https://www.youtube.com/channel/UCj837tBwGFjcKyVriMp_6pA
Экономика для русских. Игорь Стрелков. Каким образом надо исправить экономическую ситуацию в России? Русские националисты тоже за социальную справедливость. Обострение на Донбассе. Игорь Стрелков про олигархов и экономику.
00:00 - техническое начало,
1:22 - начало,
2:16 - обострение в Донбассе,
6:57 - подготовка к наступлению или имитация,
10:15 - состояние дел в корпусах ДНР-ЛНР,
13:48 - югославское дежа вю,
16:13 - сценарий отмазки при разгроме,
18:07 - причины обострения,
21:50 - сценарий прорыва обороны,
29:58 - контрмеры и политическая воля,
31:50 - удобный ли сейчас момент для украинского наступления,
33:59 - информированность Путина,
36:37 - реакция в РФ в случае сдачи Донбасса,
40:30 - что делать?
46:48 - экономический кризис, оценка действий власти,
52:10 - демографические проблемы,
55:50 - паразитные госпрограммы,
57:26 - частная собственность в РФ, реституция,
1:06:35 - земельная реформа Врангеля,
1:10:12 - олигархия и власть,
1:19:55 - независимые профсоюзы,
1:22:46 - олигархи, мафии и кланы,
1:25:25 - в коррупции ли главная проблема России,
1:27:00 - компрадорская система,
1:37:09 - борется Навальный за власть или он симулякр,
1:41:40 - кто будет управлять гипотетической национальной Россией,
1:46:16 - монархия в РФ,
1:48:45 - компрадорская система,
1:52:56 - Ельцин и Путин,
2:00:02 - поток негатива на власть,
2:01:39 - Баркашов,
2:01:46 - начинать нужно с команды,
2:02:57 - Байден, США и РФ,
2:07:40 - Прибалтика, Лукашенко и РФ,
2:11:58 - Бронзовый солдат, дело Кононова,
2:17:21 - о национализме,
2:21:14 - Болдырев, Грудинин,
2:24:28 - наступление власти на Интернет,
2:28:19 - Белоруссия, единая армия, нефтетрафик.
Источник: Сергей Задумов https://www.youtube.com/channel/UCj837tBwGFjcKyVriMp_6pA
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