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Covid-19 : quand la récession s'ajoute à la dépression - Jacques Sapir - Politique & Eco
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20 views • September 22, 2020
14 sept. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=RQzaL0-Lj74
Chaîne officielle TVLibertés : https://www.youtube.com/channel/UCyamXi0qEQJghCjJbj__aWQ
"Oui, je suis inquiet..." L'économiste de renom, Jacques Sapir, fait le point sur l'état désastreux de l'économie française et ne cache pas son appréhension pour les semaines et mois à venir. De l'accord européen passé le 21 juillet dernier à la montée du chômage en passant par le plan de relance de 100 milliards d'euros décidé par l’exécutif, Jacques Sapir décrypte toute l'actualité sans oublier de proposer les grands axes d'un nouveau modèle économique pour relever la France, car oui, c'est possible !
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"Oui, je suis inquiet..." L'économiste de renom, Jacques Sapir, fait le point sur l'état désastreux de l'économie française et ne cache pas son appréhension pour les semaines et mois à venir. De l'accord européen passé le 21 juillet dernier à la montée du chômage en passant par le plan de relance de 100 milliards d'euros décidé par l’exécutif, Jacques Sapir décrypte toute l'actualité sans oublier de proposer les grands axes d'un nouveau modèle économique pour relever la France, car oui, c'est possible !
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