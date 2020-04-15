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DAVID ICKE - ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ Η ΤΕΛΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ? ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ.
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86 views • April 15, 2020
O πρώην ποδοσφαιριστής, αθλητικός ραδιοφωνικός ανταποκριτής, αλλά και συγγραφέας 20 βιβλίων, σε 2 διαφορετικές χρονικά <συνωμοσιολογικές> εξομολογήσεις του , όπου επιβεβαιώνεται πανηγυρικά σήμερα! Ο Ντειβιντ Αικ πριν 15 χρόνια στο πρώτο μέρος και η συζήτηση του Άικ σε πιο πρόσφατο χρόνο με τον γιο του Γκάρεθ ( που αποκαλεί Γκαζ) δίνοντας πληροφορίες
και λογικά επιχειρήματα για να στέκεστε ψύχραιμοι ήρεμοι και άφοβοι,
αντίθετα με τους λόγους που σας δίνει το σύστημα να βιώνετε αυτή την κατάσταση υπο το καθεστώς πανικού και φόβου για την ζωή των αγαπημένων σας αλλά και τη δική σας.
και λογικά επιχειρήματα για να στέκεστε ψύχραιμοι ήρεμοι και άφοβοι,
αντίθετα με τους λόγους που σας δίνει το σύστημα να βιώνετε αυτή την κατάσταση υπο το καθεστώς πανικού και φόβου για την ζωή των αγαπημένων σας αλλά και τη δική σας.
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