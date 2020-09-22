Een fragment uit een streamyard van 'onze verzetstrijders'.

Kijk eens aan wat een niveau.

Daar zitten de verzetsstrijders hoor, eentje die wietolie verkoopt maar het niet levert, een paar andere koekies die niets verder met hun leven te doen hebben en ene Carla, een 70-jarige oma die ook nog leuk wil meedoen.

Dat vinden de mafklappertjes wel wat, en oma zelf ook, gezellig flirten met de jongens, nou dat zal de wereld redden hoor.

Hooguit genant is het moment dat ze gewoon hopla net zo makkelijk vertelt waar ze ontmaagd is en waar dan het bebloede doekje is gebleven.



Carla, ga alsjeblieft gewoon kantklossen of zo, je bent een karikatuur van jezelf.