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Новости. Каждой прививке свой номер. (Выпуск 176 часть I (2))
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3806 views • November 07, 2020
Содержание:
Смотрите текущий выпуск в Telegram: t.me/vera77_channel
01:14 Как происходит заболевание респираторными и вирусными инфекциями.
06:25 Лечение covid-19 природными антибиотиками (настойками на шиш-ках, березовых почках, девясиле).
10:25 Дезинфекция лимонным соком https://e.mail.ru/inbox/0:16040313060456603583:0/
14:31 Лечение covid-19 чесночной водой.
16:44 Влияние эмоций на иммунную систему человека. https://www.youtube.com/watch?v=7H2rtFn60Bo&;list=PLXkjoeuondxnwi5pq6DeN58M6eEOg_sjk&index=9
27:30 Иисусова молитва против отрицательных эмоций
29:40 Православная церковь вновь ввела ограничения связанные с новой коронавирусной инфекцией. https://www.youtube.com/watch?v=K69iyXkBf-4; https://yandex.ru/turbo/tsargrad.tv/s/news/patriarh-kirill-vernul-v-hramy-i-monastyri-kovidnye-ogranichenija-pravila-besprecedentny_293657?promo=navbar&;utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com.
35:50 Письмо слушателя. Принудительное ношение масок в храме.
43:05 Письмо слушателя. Отказ батюшки исповедовать и причащать без маски.
47:20 Маска – наглядное видео. https://e.mail.ru/inbox/0:16038683280462555453:0/
50:53 Преподобный Феодор Студит - исповедник. 11 Ноября 9 Век. 4В. Жития святых. Читает Игнатий Лапкин. https://www.youtube.com/watch?v=JalQH-vH2Io 511.
Сегодня мы поговорим о лечение новой коронавирусной инфекции при помощи природных антибиотиков; как эмоциональное состояние влияет на иммунную системау человека. А также поговорим о ношении масок в Храме Божьем.
Смотрите текущий выпуск в Telegram: t.me/vera77_channel
01:14 Как происходит заболевание респираторными и вирусными инфекциями.
06:25 Лечение covid-19 природными антибиотиками (настойками на шиш-ках, березовых почках, девясиле).
10:25 Дезинфекция лимонным соком https://e.mail.ru/inbox/0:16040313060456603583:0/
14:31 Лечение covid-19 чесночной водой.
16:44 Влияние эмоций на иммунную систему человека. https://www.youtube.com/watch?v=7H2rtFn60Bo&;list=PLXkjoeuondxnwi5pq6DeN58M6eEOg_sjk&index=9
27:30 Иисусова молитва против отрицательных эмоций
29:40 Православная церковь вновь ввела ограничения связанные с новой коронавирусной инфекцией. https://www.youtube.com/watch?v=K69iyXkBf-4; https://yandex.ru/turbo/tsargrad.tv/s/news/patriarh-kirill-vernul-v-hramy-i-monastyri-kovidnye-ogranichenija-pravila-besprecedentny_293657?promo=navbar&;utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com.
35:50 Письмо слушателя. Принудительное ношение масок в храме.
43:05 Письмо слушателя. Отказ батюшки исповедовать и причащать без маски.
47:20 Маска – наглядное видео. https://e.mail.ru/inbox/0:16038683280462555453:0/
50:53 Преподобный Феодор Студит - исповедник. 11 Ноября 9 Век. 4В. Жития святых. Читает Игнатий Лапкин. https://www.youtube.com/watch?v=JalQH-vH2Io 511.
Сегодня мы поговорим о лечение новой коронавирусной инфекции при помощи природных антибиотиков; как эмоциональное состояние влияет на иммунную системау человека. А также поговорим о ношении масок в Храме Божьем.
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