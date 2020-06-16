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Bir Hemşirenin NEW YORK'taki Hastanede Yaptığı GİZLİ ÇEKİMLER
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33 views • June 16, 2020
Bir Hemşirenin NEW YORK'taki Hastanede Yaptığı GİZLİ ÇEKİMLER
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TÜRKÇE SESLENDİRMELİ (Özet Video)
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● Test sonucu tekrar tekrar NEGATİF çıkan hastalara nasıl COVİD TEYİTLİ hasta denildiğini anlatıyordu.
● Yatırıyorlar insanları, sonra da solunum cihazına girmezseniz hayatta kalma şansınız pek yok diyorlar. Oysa işin aslı, o cihaza bağlandıkları takdirde hastaneden canlı çıkma şanslarını yitiriyor insanlar.
● İnsnalar bu hastanelerden içeri bize bakacaklar, iyileştirecekler diye giriyor. Fakat kelimenin tam manasıyla, içeri bir kez girdiniz mi bir daha çıkışınız olmuyor.
● Ülkeyi bırakın, dünya genelinde duyurulan rakamların hepsi YALANDAN ibaret.
● Alacakaranlık kuşağındayız sanki, kimsenin itirazı dahi yok bu olup bitene! resmen cinayet işliyorlar!
Videonun daha ayrıntılı halini VitaminGiller kanalından izleyebiliriniz.
► https://youtu.be/-SrC9GF1Pvo
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Kaynak:
Hemşirenin New York'taki Hastanede Yaptığı Gizli Kamera Çekimleri - VitaminGiller
► https://youtu.be/-SrC9GF1Pvo
UNDERCOVER NURSE EXPOSES COVID CATASTROPHE - The HighWire with Del Bigtree
► https://youtu.be/kLYTaIwYkHU
Perspectives on the Pandemic | The (Undercover) Epicenter Nurse | Episode Nine - Journeyman Pictures
► https://youtu.be/UIDsKdeFOmQ
----------------------------
TÜRKÇE SESLENDİRMELİ (Özet Video)
----------------------------
● Test sonucu tekrar tekrar NEGATİF çıkan hastalara nasıl COVİD TEYİTLİ hasta denildiğini anlatıyordu.
● Yatırıyorlar insanları, sonra da solunum cihazına girmezseniz hayatta kalma şansınız pek yok diyorlar. Oysa işin aslı, o cihaza bağlandıkları takdirde hastaneden canlı çıkma şanslarını yitiriyor insanlar.
● İnsnalar bu hastanelerden içeri bize bakacaklar, iyileştirecekler diye giriyor. Fakat kelimenin tam manasıyla, içeri bir kez girdiniz mi bir daha çıkışınız olmuyor.
● Ülkeyi bırakın, dünya genelinde duyurulan rakamların hepsi YALANDAN ibaret.
● Alacakaranlık kuşağındayız sanki, kimsenin itirazı dahi yok bu olup bitene! resmen cinayet işliyorlar!
Videonun daha ayrıntılı halini VitaminGiller kanalından izleyebiliriniz.
► https://youtu.be/-SrC9GF1Pvo
----------------------------
Haber Sitemiz
► https://coronagercegi.com
----------------------------
Alternatif Kanal ve Sayfalarımız
► https://t.me/coronagercegi
► https://bitchute.com/channel/coronagercegi
► https://youtube.com/c/coronagercegi
► https://twitter.com/coronagercegi
► https://facebook.com/coronagercegi
► https://instagram.com/coronagercegi
----------------------------
Kaynak:
Hemşirenin New York'taki Hastanede Yaptığı Gizli Kamera Çekimleri - VitaminGiller
► https://youtu.be/-SrC9GF1Pvo
UNDERCOVER NURSE EXPOSES COVID CATASTROPHE - The HighWire with Del Bigtree
► https://youtu.be/kLYTaIwYkHU
Perspectives on the Pandemic | The (Undercover) Epicenter Nurse | Episode Nine - Journeyman Pictures
► https://youtu.be/UIDsKdeFOmQ
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