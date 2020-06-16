Bir Hemşirenin NEW YORK'taki Hastanede Yaptığı GİZLİ ÇEKİMLER----------------------------TÜRKÇE SESLENDİRMELİ (Özet Video)----------------------------● Test sonucu tekrar tekrar NEGATİF çıkan hastalara nasıl COVİD TEYİTLİ hasta denildiğini anlatıyordu.● Yatırıyorlar insanları, sonra da solunum cihazına girmezseniz hayatta kalma şansınız pek yok diyorlar. Oysa işin aslı, o cihaza bağlandıkları takdirde hastaneden canlı çıkma şanslarını yitiriyor insanlar.● İnsnalar bu hastanelerden içeri bize bakacaklar, iyileştirecekler diye giriyor. Fakat kelimenin tam manasıyla, içeri bir kez girdiniz mi bir daha çıkışınız olmuyor.● Ülkeyi bırakın, dünya genelinde duyurulan rakamların hepsi YALANDAN ibaret.● Alacakaranlık kuşağındayız sanki, kimsenin itirazı dahi yok bu olup bitene! resmen cinayet işliyorlar!Videonun daha ayrıntılı halini VitaminGiller kanalından izleyebiliriniz.----------------------------Haber Sitemiz----------------------------Alternatif Kanal ve Sayfalarımız► https://t.me/coronagercegi----------------------------Kaynak:Hemşirenin New York'taki Hastanede Yaptığı Gizli Kamera Çekimleri - VitaminGillerUNDERCOVER NURSE EXPOSES COVID CATASTROPHE - The HighWire with Del BigtreePerspectives on the Pandemic | The (Undercover) Epicenter Nurse | Episode Nine - Journeyman Pictures