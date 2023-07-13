Un Moment de Prières avec Père Eric et Padre Bruno du 06.07.2023- Puissance du Feu de la Vie

Soyez les bienvenus sur la chaîne Chrétiens d'Occident, pour le live de ce soir, en duplex de Colombie, que vous pourrez revoir en replay. Prière contre tous les maux qui touchent la tête: Il faudra tracer autant de croix que l’on a indiquée sur la zone douloureuse, avec le pouce de la main droite ! +++ Mal qui t’es introduit dans l’œil, ou la dent , ou l’oreille, ou la tête, etc.…… +++ Mal qui ronge les nerfs ! + Je te chasse Au Nom de Jésus le Christ. + Disparais promptement de la tête de "N...." (nommer la personne) + par l’intercession de Sainte Apolline + et par ma bouche Dieu l’ordonne + Au Nom du Père + Au Nom de Marie + Au Nom du Christ Sauveur + Ainsi Soit-Il (Vous pouvez la réciter pour vous même également) Prière de délivrance ! + Ô, Seigneur , toi qui as vaincu la mort ! + Ô Marie, toi qui as porté la vie ! Protégez-moi !... Renforcez moi !... Faites que je ne m’apitoie pas sur moi-même !... Libérez-moi des chaînes illusoires ! Rendez-moi forte afin que mes ennemis soient repoussés ! + Ô Jésus, Ô Marie, + délivrez l’humanité de ceux qui se nourrissent du mal ! + Délivrez la planète Terre !... + Chassez les ennemis de Dieu !... + Chassez-les tous, afin que nous soyons tous libérer des chaînes de l’esclavage ! Gloire à toi, Seigneur ! Gloire à toi, Marie ! Gloire au Père Eternel ! + Ainsi soit-il Prière à St Laurent pour calmer les brûlures: Les textes sont récités à voix basse et on souffle sur la brûlure en formant un signe de croix (de haut en bas et de gauche à droite) à chaque dessin de croix dans le texte. † (souffler sur la brûlure en formant un signe de croix) O grand Saint Laurent, Sur un brasier ardent, Tournant et retournant, Vous n'étiez pas souffrant !... † (souffler sur la brûlure en formant un signe de croix) Faites-moi la grâce Que cette ardeur se passe : † (souffler sur la brûlure en formant un signe de croix) Feu de Dieu, perds ta chaleur, Comme Judas perdit sa couleur, Quand il trahit, par passion juive Jésus au jardin des olives. Répéter trois fois les textes complets à voix basse en les accompagnant des 3 souffles en forme de signe de croix ! dire après, toujours à voix basse, 3 Pater (Notre Père) et 3 Ave (Je vous salue Marie) en intercalant les Pater et les Ave, si vous le jugez nécessaire ! C’est-à-dire si le doute s’impose en vous ! N’oubliez pas que le doute chasse la Foi et que sans la Foi, point de miracle divin ! rejoignez nous sur le groupe CHRETIENS D OCCIDENT sur Facebook pour d'autres infos et prières: https://www.facebook.com/groups/23878... pour contacter Padre Bruno: [email protected] pour contacter Père Eric: [email protected] Playlist "Réunions de Lectures et de Prières" des anciennes réunions: • Un Moment de Priè... Retrouvez, également, toutes nos vidéos sur Rumble : https://rumble.com/c/c-930913 en utilisant un VPN chaine sur Odysee: https://odysee.com/@P%C3%A8re_Elric_d... Chaîne de Padre Bruno: / @padrebrunodelegl... Chaîne de Père Eric: / @pereelricdebelen... Musique Wilanna - Chaîne Youtube : / @wilanna7397 site internet de Wilanna : https://www.wilannamusic.com/ Nos remerciements à Wynn de Gyfu et Ansy Dotra pour les textes mis à disposition gratuitement pour nos réunions de prières. Ordre Religieux de Saint André Chapelle à Antibes 10 avenue Emilie 06600 Antibes

