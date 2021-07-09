Tekst link bewijs

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0 view • July 09, 2021
Rapport: Gevaccineerden hebben bijna 6 keer meer kans om te overlijden aan COVID-Delta-variant
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Uit een briefing van Public Health England (PHE) blijkt dat je als ziekenhuispatiënt zes keer meer kans hebt om te overlijden aan de COVID Delta-variant als je volledig bent gevaccineerd, dan als je helemaal niet bent gevaccineerd.
De informatie wordt weergegeven in tabel 6 van het 77 pagina's tellende document, waarin de aanwezigheid op spoedeisende hulp en sterfgevallen per vaccinatiestatus en bevestigde Delta-gevallen van 1 februari 2021 tot 7 juni 2021 worden vermeld.
Van de 33.206 Delta-variantgevallen die in het ziekenhuis waren opgenomen, waren er 19.573 niet gevaccineerd. Daarvan stierven er 23 (of 0,1175%).
Maar van de 13.633 patiënten die werden gevaccineerd met één of twee doses, stierven er 19 (of 0,1393%), wat een 18,6% hoger sterftecijfer is dan voor de niet-gevaccineerde patiënten. Zeven van de 5.393 patiënten die gedeeltelijk werden gevaccineerd met één dosis stierven, of 0,1297%.
Van de 1.785 patiënten die beide vaccindoses 14 dagen of langer voor opname hadden gekregen, stierven er 12 (of 0,6722%). Dit sterftecijfer is 5,72 keer hoger dan dat voor niet-gevaccineerde patiënten. Anders gezegd, als alle 33.206 patiënten volledig waren gevaccineerd, zouden er 223 doden zijn gevallen.
Officiële PDF document: (in het Engels)
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/993879/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_15.pdf?fbclid=IwAR007Ujt5_szea0ELOZlSjnJnMdB6WDhQIIt1gZF3xINS8jtNnD323PwOuk
============================
Uit een briefing van Public Health England (PHE) blijkt dat je als ziekenhuispatiënt zes keer meer kans hebt om te overlijden aan de COVID Delta-variant als je volledig bent gevaccineerd, dan als je helemaal niet bent gevaccineerd.
De informatie wordt weergegeven in tabel 6 van het 77 pagina's tellende document, waarin de aanwezigheid op spoedeisende hulp en sterfgevallen per vaccinatiestatus en bevestigde Delta-gevallen van 1 februari 2021 tot 7 juni 2021 worden vermeld.
Van de 33.206 Delta-variantgevallen die in het ziekenhuis waren opgenomen, waren er 19.573 niet gevaccineerd. Daarvan stierven er 23 (of 0,1175%).
Maar van de 13.633 patiënten die werden gevaccineerd met één of twee doses, stierven er 19 (of 0,1393%), wat een 18,6% hoger sterftecijfer is dan voor de niet-gevaccineerde patiënten. Zeven van de 5.393 patiënten die gedeeltelijk werden gevaccineerd met één dosis stierven, of 0,1297%.
Van de 1.785 patiënten die beide vaccindoses 14 dagen of langer voor opname hadden gekregen, stierven er 12 (of 0,6722%). Dit sterftecijfer is 5,72 keer hoger dan dat voor niet-gevaccineerde patiënten. Anders gezegd, als alle 33.206 patiënten volledig waren gevaccineerd, zouden er 223 doden zijn gevallen.
Officiële PDF document: (in het Engels)
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/993879/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_15.pdf?fbclid=IwAR007Ujt5_szea0ELOZlSjnJnMdB6WDhQIIt1gZF3xINS8jtNnD323PwOuk
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