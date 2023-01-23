За что Украина несёт такую страшную карму? Виктория ПреобРАженская. Читает Автор. 18.01.2023.https://youtu.be/15FVTYqlvf0
Текст: https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/za-chto-ukraina-nesyot-takuyu-strashnuyu-karmu
«Как вы думаете, почему именно Украина стала мировым отстойником? Покойный демоноид Л.Кравчук и иже с ним приложили к этому немало усилий. Сегодня он кувыркается в аду. Среди этой рептильной когорты — украинские олигархи и главная героиня оранжевой революции Юлия Тимошенко, толкнувшая страну под откос ещё в 2004 году, а также все её боевые соратники. Сегодня их нет в Украине, разъехались по злачным местам, ввергнув Неньку в пучину...»
(«За что Украина несёт такую страшную карму?», 18.01.2023).
Все Авторские Видео за 2020-2023 гг. — https://usmalos.com/novosti/2021/04/04/oglavlenie-avtorskih-video-viktorii-preobrazhenskoj-vyshedshih-v-2020-g/
Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах:
https://VictoriaRA.com
https://USMALOS.com
Telegram Канал «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»© https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
СКАЧИВАНИЕ ВСЕХ МАТЕРИАЛОВ САЙТА И АВТОРСКОГО ВИДЕО КАНАЛА — https://usmalos.com/novosti/2022/03/14/skachivanie-materialov-sajta/
а также с Telegram Канала Сайта «ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС» — https://t.me/usmalos
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.