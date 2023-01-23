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За что Украина несёт такую страшную карму? Виктория ПреобРАженская. Читает Автор. 18.01.2023
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За что Украина несёт такую страшную карму? Виктория ПреобРАженская. Читает Автор. 18.01.2023.https://youtu.be/15FVTYqlvf0

Текст: https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/za-chto-ukraina-nesyot-takuyu-strashnuyu-karmu

«Как вы думаете, почему именно Украина стала мировым отстойником? Покойный демоноид Л.Кравчук и иже с ним приложили к этому немало усилий. Сегодня он кувыркается в аду. Среди этой рептильной когорты — украинские олигархи и главная героиня оранжевой революции Юлия Тимошенко, толкнувшая страну под откос ещё в 2004 году, а также все её боевые соратники. Сегодня их нет в Украине, разъехались по злачным местам, ввергнув Неньку в пучину...»

(«За что Украина несёт такую страшную карму?», 18.01.2023).

Все Авторские Видео за 2020-2023 гг. — https://usmalos.com/novosti/2021/04/04/oglavlenie-avtorskih-video-viktorii-preobrazhenskoj-vyshedshih-v-2020-g/

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СКАЧИВАНИЕ ВСЕХ МАТЕРИАЛОВ САЙТА И АВТОРСКОГО ВИДЕО КАНАЛА — https://usmalos.com/novosti/2022/03/14/skachivanie-materialov-sajta/

а также с Telegram Канала Сайта «ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС» — https://t.me/usmalos

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