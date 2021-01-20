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Аудиокнига "Диагноз – рак: лечиться или жить?". Глава 1. В чём проблема?
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694 views • January 20, 2021
Глава 1. В чём проблема?
Продолжение аудиоверсии книги “Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию” Бориса Гринблата.
Читать/скачать бесплатно электронную версию книги или приобрести бумажную книгу у издательства: https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit
(там же вы можете почитать отзывы о книге и написать сами отзыв)
Оказать поддержку можно перечислив любую посильную для вас сумму на счет диктора любым из перечисленных способов:
Карта Сбербанка: 4274 3200 2300 6003
На имя: Борис Гринблат
Кошелёк Qiwi: +7 964 594 76 09
PayPal: [email protected]
Музыка в видео: Leon Felekyan & Tyler Durden
TYLER DURDEN В КОНТАКТЕ : https://vk.com/tdchannel
Подробнее узнать об альтернативной (натуральной) концепции рака, а также о методах его лечения, можно на ресурсах проекта МедАльтернатива.инфо:
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— Brighteon, канал Boris Grinblat
Продолжение аудиоверсии книги “Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию” Бориса Гринблата.
Читать/скачать бесплатно электронную версию книги или приобрести бумажную книгу у издательства: https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit
(там же вы можете почитать отзывы о книге и написать сами отзыв)
Оказать поддержку можно перечислив любую посильную для вас сумму на счет диктора любым из перечисленных способов:
Карта Сбербанка: 4274 3200 2300 6003
На имя: Борис Гринблат
Кошелёк Qiwi: +7 964 594 76 09
PayPal: [email protected]
Музыка в видео: Leon Felekyan & Tyler Durden
TYLER DURDEN В КОНТАКТЕ : https://vk.com/tdchannel
Подробнее узнать об альтернативной (натуральной) концепции рака, а также о методах его лечения, можно на ресурсах проекта МедАльтернатива.инфо:
— YouTube https://youtube.com/MedAlternativainfo
— ВКонтакте https://vk.com/medalternativainfo
— Инстаграм https://Instagram.com/medalternativa.info
— Одноклассники https://ok.ru/group/55029213102105
— Facebook https://facebook.com/medalternativa.info
— Телеграм https://t.me/medalternativa_info
— Brighteon, канал Boris Grinblat
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