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Szülinapi program gyerekeknek
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0 view • May 09, 2021
DOLLÁR PAPA pénzesővel fűszerezett bűvész műsora
A legjobb részt venni a varázslatban, hiszen akkor lesz igazi élmény a gyermekek számára. A Dollár Papa pénzesővel érkezik és még nagyobb pénzesővel távozik (igazi amerikai egydolláros). A sikeres műsor receptjének összetevői: egy tucat bűvésztrükk, és egy tucat gyermek akik feljöhetnek színpadra, hogy kipróbálhassák a varázserejüket. Ezekhez adjon hozzá sok pénzt, és kész a show! Mi lesz a műsorban még? Pénzes trükkök, színváltó korongok, szabaduló kocka, és némi “szerencsejáték”. A gyermekek közelről megnézhetik az ördögpálca varázslatát és az eltűnő gyufásdobozt, amely mint a mesében, pikk-pakk, hol volt, hol nem volt. A legszerencsésebbek pedig műsor végén magukkal vihetnek egyet a Dollár Papa által aláírt 15-20 db igazi egydolláros közül.
Műsoridő 45 perc ár 30 000 Ft. vagy 100 Euró.
Az ár tartalmaz kb 45 percnyi műsort + tortabehozatalt (tortát nem mi visszük) + lufihajtogatást = összesen egy bő órán át szórakoztatjuk a gyermekeket :)
Az ár nem tartalmazza az útiköltséget. Győriek vagyunk.
A legjobb részt venni a varázslatban, hiszen akkor lesz igazi élmény a gyermekek számára. A Dollár Papa pénzesővel érkezik és még nagyobb pénzesővel távozik (igazi amerikai egydolláros). A sikeres műsor receptjének összetevői: egy tucat bűvésztrükk, és egy tucat gyermek akik feljöhetnek színpadra, hogy kipróbálhassák a varázserejüket. Ezekhez adjon hozzá sok pénzt, és kész a show! Mi lesz a műsorban még? Pénzes trükkök, színváltó korongok, szabaduló kocka, és némi “szerencsejáték”. A gyermekek közelről megnézhetik az ördögpálca varázslatát és az eltűnő gyufásdobozt, amely mint a mesében, pikk-pakk, hol volt, hol nem volt. A legszerencsésebbek pedig műsor végén magukkal vihetnek egyet a Dollár Papa által aláírt 15-20 db igazi egydolláros közül.
Műsoridő 45 perc ár 30 000 Ft. vagy 100 Euró.
Az ár tartalmaz kb 45 percnyi műsort + tortabehozatalt (tortát nem mi visszük) + lufihajtogatást = összesen egy bő órán át szórakoztatjuk a gyermekeket :)
Az ár nem tartalmazza az útiköltséget. Győriek vagyunk.
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