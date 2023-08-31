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'THE MIDDLE CLASS BEING DESTROYED RIGHT NOW!
EARTH SHAKING NEWS
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86 views • August 31, 2023

GREG AND GERALD CELENTE ARE JUST A FEW OF THE MANY TRUTHFUL ECONOMIST WARNING HUMANITY THAT AMERICA IS BEING DESTROYED FROM WITHIN RIGHT NOW. IF YOU WANT TO SECURE A FINANCIAL FUTURE YOU HAD BETTER LISTEN TO THEM. THEY HAVE THE HISTORY TO PROVE AMERICA IS FINANCIALLY DYING RIGHT NOW. I'M SHOCKED THE SPORTS ARENAS ARE FILLED WHEN EVERYTHING HAS PRICE WISE HAS EXPLODED IN PRECE. INSTEAD OF WATCHING MINDLESS ENTERTAINMENT PEOPLE NOT TO BE PREPPING AND PREPARING FOR WHEN THE FOOD IS NO LONGER AVAILABLE. THE BIBLE WARNS IN THESE END TIMES WE'RE LIVING IN, HUMANITY WON'Y LISTEN TO REASON AND WILLBE DESTROYED LIKE HISTORY HAS PROVIN MANY TIMES BEFORE. THE GOOD TIMES ARE COMING TO AN END NOW. WILL YOU BE LIVING IN THE DIRTY STREETS OF AMERICA WITH NOWHERE TO SLEEP OR WILL YOU SURVIVE THE SHEER HELL COMING TO AMERICA DAYS FROM NOW. WAKEUP OR BE DRAGGED TO A FEMA CONCENTRATION CAMP AND DISAPPEAR. THE CHOICE IS YOURS...WAKEUP!

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militaryhellreligiongovernmentnew world ordersatanismbible prophecymedicalend timeschild sacrifice
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