Huppeldoos wappie Miranda doet stoer in Den Haag!

Wappie Miranda van Driel, het is het altijd net niet. Een beetje kleurloos huppeldoosje, zelf weet ze dat ook en daarom heeft ze de verfkwast maar gepakt en een of andere paprikakleur door het haar geharkt. Eén van haar eerste livedingessen was dan wel weer hilarisch, maar dat had weinig met de inhoud van haar betoog te maken.

Kleurloos dus, en saai en eigenlijk vragen we ons al tijden af wat wappie Miranda nu eigenlijk aan het doen is.

Uiteraard was ze ook in Den Haag aanwezig toen Rutte IV werd beëdigd en aangezien de opkomst van de coronawappies niet echt groot was lukte het Miranda eindelijk eens een keer in de aandacht te komen.

Wappie Miranda ging erg stoer doen tegen de politieagenten, terwijl we weten dat wappie Miranda bijna in haar broek stond te poepen.

Miranda, wat ben je toch aan het doen? Kan je je niet beter bezig houden met je bedrijfje, of is dat al naar de haaien?

Je maakt jezelf zo belachelijk joh, niet doen. Gekkie.