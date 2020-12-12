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Toujours plus loin : la typographie inclusive.
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11 views • December 12, 2020
« Il est question maintenant de l’accord des adjectifs et de la norme qui veut que le masculin l’emporte sur le féminin. Évidemment, exprimé ainsi, cela frise la condamnation pénale! Pourtant, il ne s’agit ici que de genres grammaticaux et non de personnes, le masculin étant un neutre dans ces situations indistinctes, ce que nos réformistes ont de la peine à comprendre.
Venant du latin, qui connaissait trois genres, masculin, féminin et neutre, le français n’en a gardé que deux, incluant le neutre dans le masculin, qui devient ainsi générique, ce qui a laissé au féminin toute sa singularité. Vu sous cet angle, il n’est pas sûr que les femmes sortent gagnantes de la grande révolution orthographique qui se met en place. » Marie-Hélène Miauton
L’article complet ici :
https://www.letemps.ch/opinions/masculin-lemporte-feminin
Lire aussi l'article d'Arnaud Upinsky :
http://upinsky.work/2019/02/12/comment-lacademie-francaise-a-tranche-le-non-a-la-feminisation-des-titres-et-fonctions-cest-la-loi/
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(en cours d’aménagement)
Venant du latin, qui connaissait trois genres, masculin, féminin et neutre, le français n’en a gardé que deux, incluant le neutre dans le masculin, qui devient ainsi générique, ce qui a laissé au féminin toute sa singularité. Vu sous cet angle, il n’est pas sûr que les femmes sortent gagnantes de la grande révolution orthographique qui se met en place. » Marie-Hélène Miauton
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