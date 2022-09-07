Entrevue avec JEAN-JACQUES CRÈVECOEUR - par Amélie Paul

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10 août 2022 : https://odysee.com/@ameliepaul:8/jeanjacquescrevecoeur:7c
Amélie Paul : https://odysee.com/@ameliepaul:8
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Mon ami Jean-Jacques Crèvecoeur m'a invitée à venir visiter son havre de paix dans les Laurentides au Québec. Nous en avons profité pour enregistrer cette entrevue où tous les sujets chauds y passent, y compris quelques bonnes théories du complot: rapport Unesco sur le mouvement conspirationniste au Québec, ce qui s'en vient à l'automne, les pistes de solution à la psychose sociale actuelle, la désobéissance civile non-violente, la corruption de nos dirigeants, Jeffrey Epstein, etc. On explore comment s'est passé le grand éveil chez Jean-Jacques, pour terminer avec une question existentielle: est-ce que les virus existent vraiment?
Bonne écoute!
Voici les liens des documentaires dont Jean-Jacques parle dans l'entrevue:
Terrain Le Film – Documentaire Complet Partie 1 et 2 (sous-titré en français):
https://odysee.com/@cv19:b/terrain-le-film-partie-1-et-2-VOSTFR
Documentaire de 7 heures (en anglais non sous-titré et payant) qui s’appelle de Viral Delusion :
https://paradigmshift.uscreen.io
Site officiel de Jean-Jacques:
https://jeanjacquescrevecoeur.com
Chaîne Odysee:
https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur
Solidarita:
https://solidarita.net
Pour me rajouter sur les différentes plateformes:
http://ameliepaul.com