Entrevue avec JEAN-JACQUES CRÈVECOEUR - par Amélie Paul

10 août 2022 : https://odysee.com/@ameliepaul:8/jeanjacquescrevecoeur:7c

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Mon ami Jean-Jacques Crèvecoeur m'a invitée à venir visiter son havre de paix dans les Laurentides au Québec. Nous en avons profité pour enregistrer cette entrevue où tous les sujets chauds y passent, y compris quelques bonnes théories du complot: rapport Unesco sur le mouvement conspirationniste au Québec, ce qui s'en vient à l'automne, les pistes de solution à la psychose sociale actuelle, la désobéissance civile non-violente, la corruption de nos dirigeants, Jeffrey Epstein, etc. On explore comment s'est passé le grand éveil chez Jean-Jacques, pour terminer avec une question existentielle: est-ce que les virus existent vraiment?





Bonne écoute!





Voici les liens des documentaires dont Jean-Jacques parle dans l'entrevue:





Terrain Le Film – Documentaire Complet Partie 1 et 2 (sous-titré en français):

https://odysee.com/@cv19:b/terrain-le-film-partie-1-et-2-VOSTFR





Documentaire de 7 heures (en anglais non sous-titré et payant) qui s’appelle de Viral Delusion :

https://paradigmshift.uscreen.io





Site officiel de Jean-Jacques:

https://jeanjacquescrevecoeur.com





Chaîne Odysee:

https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur





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