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The Traits of the Wicked
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21 views • November 10, 2020
The traits of the wicked are revealed throughout Proverbs. Knowing the traits of the wicked will help you to walk in new discernment, make wiser decisions; and have more fruitful relationships.
Julie Blair shares Biblical principles for Christ like living.
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Julie Blair shares Biblical principles for Christ like living.
For more about knowing Jesus and the Holy Spirit visit www.julieblair.com
Daily Prayer 12pm cst (214) 586-0411
Worldwide daily prayer
12pm cst
(214) 586-0411
Visit www.julieblair.com for international codes
Live Message Thursdays
8pm cst
(214) 586-0411
Visit www.julieblair.com for international codes
www.gab.ai/julieblairministries
www.usa.life/julieblairministries
www.facebook.com/julieblairministries
www.linkedin.com/julieblairministries
www.instagram.com/julieblairministries
www.bitchute.com/julieblairministries
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