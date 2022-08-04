csv2xml: Beschreibung Ausgangssituation

Im Rahmen eines Projekts wurde die automatische Aufbereitung von CSV-Dateien zu HTML eingerichtet. Die Tools werden im Moment noch über ein Shell-Script aufgerufen, sodass in Zukunft über ein Menü CSV-Dateien hinzugefügt und Aufbereitungs-Vorlagen ausgewählt werden können sollen, um die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen. In diesem Video wird das Ausgangsszenario beschrieben.







