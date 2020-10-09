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ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ, TEST COVID, ΑΔΡΕΝΟΧΡΩΜΙΟ, ΣΥΡΙΖΑ, POMPEO (07-10-2020).
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223 views • October 09, 2020
Ο Γιάννης Δεμερτζής, σχολιάζει την επικαιρότητα.
Οι εξελίξεις τρέχουν. Τι συμβαίνει με το αδρενοχρώμιο ! Δηλώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, στην τηλεόραση και μηνύματα, τα οποία κανείς δεν έχει καταλάβει. Στα χέρια μας, τιμοκατάλογος αδρενοχρωμίου και λίστα παιδιών που τα είχαν για την παραγωγή του ! Τι γίνεται με το πλοίο Χέρσελ Γούντι Γουίλιαμς, για ποιο λόγο βρίσκεται στην χώρα μας και ποιος ο ρόλος του Αμερικανού διπλωμάτη, Μάικ Πομπέο ;
Ακόμα δείτε. Το θράσος υπαλλήλου της υπηρεσίας ύδρευσης της Καβάλας, που πηδάει πάνω από την κλειδωμένη πόρτα της οικίας μας. Όλη η αλητεία την γκεμπελιστικής δημοτικής επιχείρησης, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
Η μεγάλη ξεφτίλα του Δήμου Καβάλας.
Επικοινωνία.
Τηλ.: +30 2510 600 102
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]
Υποστηρίξτε την ΣΦΑΓΗ GR.
Web: https://www.sfagi.gr/
FaceBook: https://www.facebook.com/sfagi/
Instagram: https://www.instagram.com/sfagi_gr/
Twitter: https://twitter.com/sfagigr
(Video)
Δείτε και άλλα video μας στα κανάλια:
Youtube https://www.youtube.com/channel/UCNbQnkptty3cGVnHkJIJFwQ
Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/sfagigr
Δεμερτζής Ιωάννης Fb: https://www.facebook.com/ioannis.demertzis.9
Αγαπητοί, φίλες και φίλοι, επειδή η ενημερωτική ιστοσελίδα «ΣΦΑΓΗ – sfagi.gr», είναι ανεξάρτητη, και αντί-συστημική, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν έσοδα, θα εκτιμούσαμε την βοήθειά σας, εάν και εφόσον το επιθυμείτε, να μας στηρίξετε οικονομικά.
Αυτό μπορεί να γίνει μέσω paypal ή μέσω κατάθεσης χρημάτων απευθείας από την Western Union, μέσω του τραπεζικού σας λογαριασμού ή της κάρτας. Λεπτομέρειες παρακάτω.
Paypal: [email protected]
Western Union
Απευθείας μέσω του:
https://www.e-paylink.com/
Παραλήπτης: Δεμερτζής Ιωάννης.
Τραπεζικός Λογαριασμός:
Εθνική Τράπεζα Ελλάδος.
IBAN: GR4701102150000021579755386
SWIFT / BIC: ETHNGRAA
Δικαιουχος: Δεμερτζής Ιωάννης του Δημητρίου.
Σας ευχαριστούμε !
*** English Text. ***
Communication.
Phone: +30 2510 600 102
E-mail: [email protected]
Support SFAGI GR.
Web: https://www.sfagi.gr/
FaceBook: https://www.facebook.com/sfagi/
Instagram: https://www.instagram.com/sfagi_gr/
Twitter: https://twitter.com/sfagigr
(Video)
Watch our other videos on the channels:
Youtube https://www.youtube.com/channel/UCNbQnkptty3cGVnHkJIJFwQ
Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/sfagigr
Δεμερτζής Ιωάννης Fb: https://www.facebook.com/ioannis.demertzis.9
Dear friends, because the news site "SFAGI – sfagi.gr" is independent and anti-systemic, so there is no revenue, we would appreciate your help, if and if you wish, to support us financially.
This can be done via paypal or by depositing money directly from Western Union, through your bank account or credit card. Details below.
Paypal: [email protected]
Western Union
Direct through:
https://www.e-paylink.com/
Recipient: Demertzis Ioannis.
Bank Account:
National Bank of Greece.
IBAN: GR4701102150000021579755386
SWIFT / BIC: ETHNGRAA
Beneficiary: Demertzis Ioannis of Dimitriou.
Thank you !
Οι εξελίξεις τρέχουν. Τι συμβαίνει με το αδρενοχρώμιο ! Δηλώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, στην τηλεόραση και μηνύματα, τα οποία κανείς δεν έχει καταλάβει. Στα χέρια μας, τιμοκατάλογος αδρενοχρωμίου και λίστα παιδιών που τα είχαν για την παραγωγή του ! Τι γίνεται με το πλοίο Χέρσελ Γούντι Γουίλιαμς, για ποιο λόγο βρίσκεται στην χώρα μας και ποιος ο ρόλος του Αμερικανού διπλωμάτη, Μάικ Πομπέο ;
Ακόμα δείτε. Το θράσος υπαλλήλου της υπηρεσίας ύδρευσης της Καβάλας, που πηδάει πάνω από την κλειδωμένη πόρτα της οικίας μας. Όλη η αλητεία την γκεμπελιστικής δημοτικής επιχείρησης, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
Η μεγάλη ξεφτίλα του Δήμου Καβάλας.
Επικοινωνία.
Τηλ.: +30 2510 600 102
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]
Υποστηρίξτε την ΣΦΑΓΗ GR.
Web: https://www.sfagi.gr/
FaceBook: https://www.facebook.com/sfagi/
Instagram: https://www.instagram.com/sfagi_gr/
Twitter: https://twitter.com/sfagigr
(Video)
Δείτε και άλλα video μας στα κανάλια:
Youtube https://www.youtube.com/channel/UCNbQnkptty3cGVnHkJIJFwQ
Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/sfagigr
Δεμερτζής Ιωάννης Fb: https://www.facebook.com/ioannis.demertzis.9
Αγαπητοί, φίλες και φίλοι, επειδή η ενημερωτική ιστοσελίδα «ΣΦΑΓΗ – sfagi.gr», είναι ανεξάρτητη, και αντί-συστημική, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν έσοδα, θα εκτιμούσαμε την βοήθειά σας, εάν και εφόσον το επιθυμείτε, να μας στηρίξετε οικονομικά.
Αυτό μπορεί να γίνει μέσω paypal ή μέσω κατάθεσης χρημάτων απευθείας από την Western Union, μέσω του τραπεζικού σας λογαριασμού ή της κάρτας. Λεπτομέρειες παρακάτω.
Paypal: [email protected]
Western Union
Απευθείας μέσω του:
https://www.e-paylink.com/
Παραλήπτης: Δεμερτζής Ιωάννης.
Τραπεζικός Λογαριασμός:
Εθνική Τράπεζα Ελλάδος.
IBAN: GR4701102150000021579755386
SWIFT / BIC: ETHNGRAA
Δικαιουχος: Δεμερτζής Ιωάννης του Δημητρίου.
Σας ευχαριστούμε !
*** English Text. ***
Communication.
Phone: +30 2510 600 102
E-mail: [email protected]
Support SFAGI GR.
Web: https://www.sfagi.gr/
FaceBook: https://www.facebook.com/sfagi/
Instagram: https://www.instagram.com/sfagi_gr/
Twitter: https://twitter.com/sfagigr
(Video)
Watch our other videos on the channels:
Youtube https://www.youtube.com/channel/UCNbQnkptty3cGVnHkJIJFwQ
Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/sfagigr
Δεμερτζής Ιωάννης Fb: https://www.facebook.com/ioannis.demertzis.9
Dear friends, because the news site "SFAGI – sfagi.gr" is independent and anti-systemic, so there is no revenue, we would appreciate your help, if and if you wish, to support us financially.
This can be done via paypal or by depositing money directly from Western Union, through your bank account or credit card. Details below.
Paypal: [email protected]
Western Union
Direct through:
https://www.e-paylink.com/
Recipient: Demertzis Ioannis.
Bank Account:
National Bank of Greece.
IBAN: GR4701102150000021579755386
SWIFT / BIC: ETHNGRAA
Beneficiary: Demertzis Ioannis of Dimitriou.
Thank you !
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