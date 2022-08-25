Αυτοσυναρμολογούμενα κυκλώματα δημιουργούνται σε εμβόλια | Ο WiFi ίντερνετ ρούτερ το προκαλεί !!!

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Ο Mat Taylor επισκέπτεται για άλλη μια φορά στη σημερινή εκπομπή του Stew Peters για να αποκαλύψει τα σχέδια της κυβέρνησης να μας σκοτώσει όλους.
Και όπως καταμαρτυρείται στην εκπομπή του Stew, στο εμβόλιο έχουν ενσωματωθεί αυτοσυναρμολογούμενα μορφώματα που ενεργοποιούνται από συχνότητες Wi-Fi!
Αυτή θα μπορούσε να είναι η σύνδεση 5G που ψάχναμε!
ΠΗΓΗ: Exclusive Horrific Images: Circuits In Covid Jab Internet Router Causes Circuits To Self Assemble
https://rumble.com/v1g4dcl-exclusive-horrific-images-circuits-in-covid-jab-internet-router-causes-circ.html
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