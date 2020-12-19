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Правда об онкологической индустрии. Майк Адамс
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362 views • December 19, 2020
Данное видео – это переведенный на русский язык эпизод из нового проекта 2018-го года «Beyond Chemo», в котором 18 лучших в мире врачей и специалистов по лечению рака рассказывают о безопасных и проверенных альтернативах традиционному лечению. Сериал состоит из 6 частей, каждая из которых посвящена разным аспектам темы и содержит по несколько эпизодов. Эти смелые врачи возглавляют обвинение против дорогостоящих, опасных и неэффективных традиционных методов лечения рака. Они вам расскажут правду о раковой индустрии. Вы услышите, как традиционная медицина получает прибыль от вашей болезни и почему их однобокий подход редко срабатывает.
Кстати, совсем скоро, 24 июля, открывается бесплатный доступ для просмотра всех частей этого сериала на сайте проекта (на английском языке): https://beyondchemo.org/
В предлагаемом видео Майк Адамс, известный как "Страж здоровья" (Health Ranger), расскажет вам правду об онкологической индустрии и химиотерапии. Также он объяснит основные причины рака и расскажет, что необходимо сделать, чтобы предотвратить рак или излечится от него.
Майк Адамс, является активным защитником здоровья потребителей, удостоенным наград журналистом-расследователем, активистом интернета и директором научной лаборатории. Помимо этого он является основателем и редактором проекта NaturalNews.com, а также создателем нескольких других сайтов, охватывающих темы естественного оздоровления. Нашим читателям и зрителям он известен своим участием в сериалах "Правда о раке" и "Правда о вакцинах", а также по другим видеороликам и статьям, которые мы периодически переводим и публикуем.
Благодарим Кристину Пилькевич за оказанную помощь в переводе данного видео!
Перевод: Кристина Пилькевич
Озвучка и монтаж: Рафаэль Хабибуллин
Читать текстовую версию видео можно по ссылке: https://medalternativa.info/our/films/onko-industriya/
Рекомендуем:
Фильм «Правда о раке. Поиск методов лечения»: https://medalternativa.info/our/films/truth-about-cancer/
Книга «Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию»: https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit/
и множество других материалов, раскрывающих правду о раке на нашем сайте: https://medalternativa.info/
Кстати, совсем скоро, 24 июля, открывается бесплатный доступ для просмотра всех частей этого сериала на сайте проекта (на английском языке): https://beyondchemo.org/
В предлагаемом видео Майк Адамс, известный как "Страж здоровья" (Health Ranger), расскажет вам правду об онкологической индустрии и химиотерапии. Также он объяснит основные причины рака и расскажет, что необходимо сделать, чтобы предотвратить рак или излечится от него.
Майк Адамс, является активным защитником здоровья потребителей, удостоенным наград журналистом-расследователем, активистом интернета и директором научной лаборатории. Помимо этого он является основателем и редактором проекта NaturalNews.com, а также создателем нескольких других сайтов, охватывающих темы естественного оздоровления. Нашим читателям и зрителям он известен своим участием в сериалах "Правда о раке" и "Правда о вакцинах", а также по другим видеороликам и статьям, которые мы периодически переводим и публикуем.
Благодарим Кристину Пилькевич за оказанную помощь в переводе данного видео!
Перевод: Кристина Пилькевич
Озвучка и монтаж: Рафаэль Хабибуллин
Читать текстовую версию видео можно по ссылке: https://medalternativa.info/our/films/onko-industriya/
Рекомендуем:
Фильм «Правда о раке. Поиск методов лечения»: https://medalternativa.info/our/films/truth-about-cancer/
Книга «Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию»: https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit/
и множество других материалов, раскрывающих правду о раке на нашем сайте: https://medalternativa.info/
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