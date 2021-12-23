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El Director de la OMS admite que están matando niños
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47 views • December 23, 2021
Subtitulado al español por FLC @ Frotando la Costumbre.
Emisión del 20 de diciembre del 2021.
El Director e la Organización Mundial de la Enfermedad tiene un lapsus y admite en plena conferencia que muchos países están matando niños. Habla de equidad y sacrificar niños en la misma oración. Nos aclara que matar niños "está mal".
Nadie lo confronta. Absoluta insanía.
Tedros Adhanom Ghebreyesus es un terrorista marxista que formó parte del Frente de Liberación Popular de Tigray y un encubridor de epidemias en el continente africano. Fue Director del Global Fund de Bill Gates y es, fue y será un servil protegido de China. El Director de la Organización Mundial de Moloch tiene un Doctorado en Filosofía en Salud Comunitaria de la Universidad de Nottingham en el Reino Unido y una Maestría en Ciencias (MSc) en Inmunología de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Londres, pero jamás curó un paciente porque no es médico.
Escrachemos a estos genocidas.
Recomiendo este artículo sobre él:
https://vaccineimpact.com/2020/is-w-h-o-director-tedros-a-terrorist-global-ties-to-bill-gates-clinton-foundation-dr-fauci-china-and-genocide/
A los 00:26:44 de la transcripción que hace la OMS de esta conferencia se omite el "give boosters to KILL children" y escriben "give boosters to children": https://www.who.int/multi-media/details/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-for-geneva-based-journalists---20-december-2021
Emisión del 20 de diciembre del 2021.
El Director e la Organización Mundial de la Enfermedad tiene un lapsus y admite en plena conferencia que muchos países están matando niños. Habla de equidad y sacrificar niños en la misma oración. Nos aclara que matar niños "está mal".
Nadie lo confronta. Absoluta insanía.
Tedros Adhanom Ghebreyesus es un terrorista marxista que formó parte del Frente de Liberación Popular de Tigray y un encubridor de epidemias en el continente africano. Fue Director del Global Fund de Bill Gates y es, fue y será un servil protegido de China. El Director de la Organización Mundial de Moloch tiene un Doctorado en Filosofía en Salud Comunitaria de la Universidad de Nottingham en el Reino Unido y una Maestría en Ciencias (MSc) en Inmunología de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Londres, pero jamás curó un paciente porque no es médico.
Escrachemos a estos genocidas.
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