18.06.2023 Хорошеет год от года жизнь нашего народа (Выпуск №266. Часть 1 (1))

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brighteon.com Часть
1 https://www.brighteon.com/b930291d-ef58-4b7a-ab79-c189b87b653f
brighteon.com Часть
2 https://www.brighteon.com/2afd11d8-f67d-4ddd-9831-fa99c217e2bd
ru.vera77.com Часть 1 http://ru.vera77.com/article/18062023-horosheet-god-ot-goda-zhizn-nashego-naroda-vypusk-266-chast-1-1
ru.vera77.com Часть 2 http://ru.vera77.com/article/18062023-horosheet-god-ot-goda-zhizn-nashego-naroda-vypusk-266-chast-1-2
vera77.com Часть 1 http://vera77.com/article/18062023-horosheet-god-ot-goda-zhizn-nashego-naroda-vypusk-266-chast-1-1
vera77.com Часть 2 http://vera77.com/article/18062023-horosheet-god-ot-goda-zhizn-nashego-naroda-vypusk-266-chast-1-2
bastion.com https://bastyon.com/index?v=e9679b62b0675ae8914a94c3fab47cccaa2627ad03014f63c32fbf80d3dac792&video=1&ref=PD4pWxVke4Yz2y5UnNWnSsVHd45Vy6izCr
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Часть 1
08:42 https://www.youtube.com/watch?v=AHAlq8EsPdU
Дело идет к концу, вся природа вопиет
25:29 https://www.youtube.com/watch?v=xQ5oX_EMTCE
Монах Печерской Лавры о переходе в ПЦУ
https://yandex.ru/video/preview/2797421547684705823
Радикалы пытаются совершить провокации в
https://yandex.ru/video/preview/4964296461182615247
Стычки и провокации возле Лавры.
31:43 https://www.youtube.com/watch?v=IjH1FQ1ZSws
Лавра 07.06.23. Протестующие ходили по Лавре.
38:13 https://www.youtube.com/watch?v=8HvH8W6NaHU
Лавре дали новый ультиматум: 3 дня на выход.
41:53 https://www.youtube.com/watch?v=hRr_rpoD2po
Забрали храм аби зачинити? Вірні УПЦ Боярки моляться під замками на їх храмі
45:31 https://www.youtube.com/watch?v=TC2kNprUTRI
Холодный душ для ПЦУ: в Киеве не перешёл НИ ОДИН храм!
53:03 https://www.youtube.com/watch?v=_-Uls7WaWAo
Активісти "за ПЦУ", що з обличчям?
55:58 https://www.youtube.com/watch?v=PUO8G9sSVY8
"ШУТ ПОГУБИТ УКРАИНУ..." Пророчество об Украине преп. Гавриила Ургебадзе 1992 год.
59:03 https://www.youtube.com/watch?v=zJE89Qnnyds
НЕОЖИДАННЫЙ ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА! Корепанов Константин, люди которые нас раздражают посланы нам с целью
1:04:18 https://www.youtube.com/watch?v=r0Dg1NAoejQ&t=1711s
Что такое Патриотизм
1:13:03 https://www.youtube.com/watch?v=ayjnNF9PbUM
ВАЖНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ ! Серьёзное предупреждение !
1:22:33 https://www.youtube.com/watch?v=3_aSbVhqTcM
Проект Небесный Иерусалим ...