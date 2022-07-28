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DEFENSE POLITICS ASIA: 27JUL22 - [LITHUANIA-RUSSIA] Kaliningrad Gets Cement
Delacabra
Delacabra
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52 views • July 28, 2022

CHECK PEDRO DELACABRA PLAYLISTS FOR MORE DEFENSE POLITICS ASIA

https://youtu.be/h0oSSMjTRoM


00:00 Intro00:58 Lithuania President don't expect military confrontation - but ready for power cut

02:17 Lukashenko says the "Lithuanian blockade" is tantamount to declaration of war

03:18 Lithuania blames Russia for cyberattacks, citing threats over cargo restrictions.

04:26 Russia Warns Lithuania It Could Take 'Harsh' Measures Over Kaliningrad Transit

05:16 Lithuania widens curbs on Kaliningrad trade despite Russian warning

06:42 EU says Russian rail transport to Kaliningrad not banned

08:38 Lithuania won’t challenge Brussels over Kaliningrad to avoid ‘victory’ for Russia

10:38 Lithuania will allow sanctioned Russian goods trade to Kaliningrad

11:39 Lithuania to keep Kaliningrad trade restrictions while working out new rules

12:45 Kaliningrad Considers Taking Retaliatory Steps If EU Does Not Remove Restrictions

13:34 Ex-president accuses Lithuanian politicians of cowardliness over Kaliningrad transit

15:15 Lithuania criticises Brussels for holiday “as Russian troops do not take days off”

16:04 Lithuania ratifies Sweden, Finland’s Nato membership

16:39 Lithuania’s foreign minister faces interpellation over Kaliningrad transit sanctions

17:56 Lithuania approaches ICJ seeking to intervene in the Ukraine-Russia case

19:38 Grain deal would have been impossible without HIMARS - Lithuania’s Foreign Minister

20:30 Lithuania lifts rail restrictions for Russian exclave

21:07 First train with sanctioned Russian goods transits via Lithuania to Kaliningrad

21:58 Lithuania PM blame European Commission for Kaliningrad debacle

23:13 Lithuanian archbishop urges firmer church stance on war in Ukraine

24:59 Russian opposition politician wants Lithuanian Orthodox autonomy

26:49 Patriarch Kirill of Moscow banned from entering Lithuania

27:38 Conclusion


You can find the "DPA Headlines" Map and links to the reported articles on http://defensepoliticsasia.com/


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