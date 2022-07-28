DEFENSE POLITICS ASIA: 27JUL22 - [LITHUANIA-RUSSIA] Kaliningrad Gets Cement

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CHECK PEDRO DELACABRA PLAYLISTS FOR MORE DEFENSE POLITICS ASIA
https://youtu.be/h0oSSMjTRoM
00:00 Intro00:58 Lithuania President don't expect military confrontation - but ready for power cut
02:17 Lukashenko says the "Lithuanian blockade" is tantamount to declaration of war
03:18 Lithuania blames Russia for cyberattacks, citing threats over cargo restrictions.
04:26 Russia Warns Lithuania It Could Take 'Harsh' Measures Over Kaliningrad Transit
05:16 Lithuania widens curbs on Kaliningrad trade despite Russian warning
06:42 EU says Russian rail transport to Kaliningrad not banned
08:38 Lithuania won’t challenge Brussels over Kaliningrad to avoid ‘victory’ for Russia
10:38 Lithuania will allow sanctioned Russian goods trade to Kaliningrad
11:39 Lithuania to keep Kaliningrad trade restrictions while working out new rules
12:45 Kaliningrad Considers Taking Retaliatory Steps If EU Does Not Remove Restrictions
13:34 Ex-president accuses Lithuanian politicians of cowardliness over Kaliningrad transit
15:15 Lithuania criticises Brussels for holiday “as Russian troops do not take days off”
16:04 Lithuania ratifies Sweden, Finland’s Nato membership
16:39 Lithuania’s foreign minister faces interpellation over Kaliningrad transit sanctions
17:56 Lithuania approaches ICJ seeking to intervene in the Ukraine-Russia case
19:38 Grain deal would have been impossible without HIMARS - Lithuania’s Foreign Minister
20:30 Lithuania lifts rail restrictions for Russian exclave
21:07 First train with sanctioned Russian goods transits via Lithuania to Kaliningrad
21:58 Lithuania PM blame European Commission for Kaliningrad debacle
23:13 Lithuanian archbishop urges firmer church stance on war in Ukraine
24:59 Russian opposition politician wants Lithuanian Orthodox autonomy
26:49 Patriarch Kirill of Moscow banned from entering Lithuania
27:38 Conclusion
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